Мир и «Мерседес» под елку: О чем мечтают под Новый год в Мариуполе. Новости

В Мариуполе уже установили главную елку, открыли каток и готовят праздничную программу. Многие горожане ходят по магазинам в поисках подарков своим близким и делятся своими пожеланиями под Новый год.

Среди опрошенных жителей Мариуполя большинство мечтают под Новый год о нематериальных ценностях:

«Я бы под елочку хотела бы себе получить хорошее настроение, радость моих внуков и присутствие моих детей»;

«Можно здоровья побольше, а так из наземного – шоколадок»;

«Мира»;

«Добра, в первую очередь, чтобы люди сочувствовали друг другу, а лично для себя – тоже мира, любви, внимания, дети чтобы были рядом»;

«Что я хочу, я могу сам себе купить, в общем-то, я могу подарить кому-то. Но я хочу мир под елочку»;

«Конечно, здоровье, чтобы было хорошее – для внуков и для детей, и пенсию побольше»;

«Семью хотел бы под Новый год получить, дружную семью»;

«Мир, да – мир»;

«Я бы хотела получить хорошее настроение и мир в нашей стране»;

«В принципе, все есть, но я из другого города, а Мариуполь мой родной город, поэтому для меня важно просто быть с теми людьми, к которым я приехала»;

«Много позитива, здоровья».

Есть и такие горожане, которые хотят получить в качестве подарка под елочку конкретные материальные вещи:

«Приставку игровую»;

«Закрыть сессию»;

«Ну, мы люди скромные, мне бы сладостей побольше»;

«"Мерседес", вообще много чего хочу, а вообще – мира, счастья и здоровья себе и своим близким»;

«Хочу вертолет на пульте»;

«Здоровья и процветания в собственном бизнесе, чтоб родные были здоровы всегда и счастливы в Новом году».

По материалам видеосюжета Сайта города Мариуполя Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: