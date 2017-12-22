Мир и «Мерседес» под елку: О чем мечтают под Новый год в Мариуполе. Новости

В Мариуполе уже установили главную елку, открыли каток и готовят праздничную программу. Многие горожане ходят по магазинам в поисках подарков своим близким и делятся своими пожеланиями под Новый год.
Среди опрошенных жителей Мариуполя большинство мечтают под Новый год о нематериальных ценностях:
- «Я бы под елочку хотела бы себе получить хорошее настроение, радость моих внуков и присутствие моих детей»;
- «Можно здоровья побольше, а так из наземного – шоколадок»;
- «Мира»;
- «Добра, в первую очередь, чтобы люди сочувствовали друг другу, а лично для себя – тоже мира, любви, внимания, дети чтобы были рядом»;
- «Что я хочу, я могу сам себе купить, в общем-то, я могу подарить кому-то. Но я хочу мир под елочку»;
- «Конечно, здоровье, чтобы было хорошее – для внуков и для детей, и пенсию побольше»;
- «Семью хотел бы под Новый год получить, дружную семью»;
- «Мир, да – мир»;
- «Я бы хотела получить хорошее настроение и мир в нашей стране»;
- «В принципе, все есть, но я из другого города, а Мариуполь мой родной город, поэтому для меня важно просто быть с теми людьми, к которым я приехала»;
- «Много позитива, здоровья».
Есть и такие горожане, которые хотят получить в качестве подарка под елочку конкретные материальные вещи:
- «Приставку игровую»;
- «Закрыть сессию»;
- «Ну, мы люди скромные, мне бы сладостей побольше»;
- «"Мерседес", вообще много чего хочу, а вообще – мира, счастья и здоровья себе и своим близким»;
- «Хочу вертолет на пульте»;
- «Здоровья и процветания в собственном бизнесе, чтоб родные были здоровы всегда и счастливы в Новом году».
По материалам видеосюжета Сайта города Мариуполя Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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