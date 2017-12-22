Мир и «Мерседес» под елку: О чем мечтают под Новый год в Мариуполе. Новости

Мир и «Мерседес» под елку: О чем мечтают под Новый год в Мариуполе

22.12.17 10:11dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

В Мариуполе уже установили главную елку, открыли каток и готовят праздничную программу. Многие горожане ходят по магазинам в поисках подарков своим близким и делятся своими пожеланиями под Новый год.

Среди опрошенных жителей Мариуполя большинство мечтают под Новый год о нематериальных ценностях:

  • «Я бы под елочку хотела бы себе получить хорошее настроение, радость моих внуков и присутствие моих детей»;
  • «Можно здоровья побольше, а так из наземного – шоколадок»;
  • «Мира»;
  • «Добра, в первую очередь, чтобы люди сочувствовали друг другу, а лично для себя – тоже мира, любви, внимания, дети чтобы были рядом»;
  • «Что я хочу, я могу сам себе купить, в общем-то, я могу подарить кому-то. Но я хочу мир под елочку»;
  • «Конечно, здоровье, чтобы было хорошее – для внуков и для детей, и пенсию побольше»;
  • «Семью хотел бы под Новый год получить, дружную семью»;
  • «Мир, да – мир»;
  • «Я бы хотела получить хорошее настроение и мир в нашей стране»;
  • «В принципе, все есть, но я из другого города, а Мариуполь мой родной город, поэтому для меня важно просто быть с теми людьми, к которым я приехала»;
  • «Много позитива, здоровья».

Есть и такие горожане, которые хотят получить в качестве подарка под елочку конкретные материальные вещи:

  • «Приставку игровую»;
  • «Закрыть сессию»;
  • «Ну, мы люди скромные, мне бы сладостей побольше»;
  • «"Мерседес", вообще много чего хочу, а вообще – мира, счастья и здоровья себе и своим близким»;
  • «Хочу вертолет на пульте»;
  • «Здоровья и процветания в собственном бизнесе, чтоб родные были здоровы всегда и счастливы в Новом году».

По материалам видеосюжета Сайта города Мариуполя Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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