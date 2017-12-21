В Новолуганском восстановили электричество и газ после обстрела. Главная

Сегодня, 21 декабря, в поселке Новолуганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) полностью восстановили газо- и электроснабжения. Об этом сообщил начальник группы ЦОС Светлодарска Олег Котельник, сообщает «Военное телевидение Украины».

По его словам, представителя ЦОС, в поселке почти восстановили поврежденные в результате обстрелов школу, детский сад и больницу.

«По состоянию на 17:00 в селе полностью восстановлено электроснабжение, газоснабжение. Восстановлена ​​школа. Начато восстановление кровли детского сада. Садик уже готов принимать детей. Школа готова. Больница также готова к приему больных», – говорится в сюжете.

Напомним, 18 декабря около 17:00 незаконные вооруженные формирования (НВФ) из Горловки (временно неподконтрольная территория Донецкой обл.) совершили обстрел из реактивных систем залпового огня по населенному пункту Новолуганское.

По информации Генеральной прокуратуры Украины, в настоящее время установлено, что НВФ выпустили не менее 40 реактивных снарядов.

20 декабря пресс-служба ГСЧС в Донецкой области сообщила, что пиротехнические подразделения провели обследование зданий и территории Новолуганского, во время которого выявлено 20 элементов РСЗО «Град». Также спасатели рассказали о ходе восстановительных работ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»