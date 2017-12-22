Выступая против «Минска-2», в Украине играют с безопасностью страны, – экс-посол США. Новости

Лучшего пути, чем выполнение Минских соглашений у Украины пока нет, и президент Петр Порошенко это понимает, требуя от Верховной Рады принятия законов для выполнения этих договоренностей. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (2003-2006 гг.), директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.

«Я поддерживаю позицию президента Порошенко и его команды, когда они просят законы от Рады в духе "Минска-2", несмотря на все недостатки. К сожалению, другие партии в Раде играют безопасностью страны, когда они выступают против этих законов, потому что сейчас перед Украиной нет лучшего пути», – говорит он.

По его словам, за соблюдением Минских договоренностей продолжает следить весь мир. «Запад понимает, Америка, даже при Обаме… Обама был очень слаб в этом вопросе, но даже он понял, что Россия должна нести ответственность в Минске, а потом и Украина. Мы это поняли, и Волкер прекрасно все это понимает. Это понимание – большая защита для Украины», – продолжил дипломат.

Хербст также считает, что Украина в отношении Донбасса получила большую поддержку при новоизбранном президенте Франции Эмманюэле Макроне. «Позиция Парижа стала лучше при Макроне, чем было при Олланде. Понимание Олланда не было плохим, но понимание его команды было мягко говоря слабым. Поэтому Украине должна нарушать условия "Минска-2", несмотря на недостатки», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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