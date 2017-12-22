Сводка из зоны АТО за 21 декабря: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 – получили ранения. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник обстрелял позиции сил АТО вблизи Крымского из минометов разных калибров и снайперского оружия, а вблизи Светлодарска – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов, пулеметов и танков попали позиции украинских военных в Песках. Вблизи Водяного противник применял тяжелые минометы, а на окраинах Авдеевки и вблизи Каменки обстрел велся из минометов и пехотного вооружения.

В «ДНР» заявляют, что «за прошедшие сутки ВС Украины 28 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 14 населенных пунктов, по которым применялись артиллерия и минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие».

Также сообщается, что 21 декабря в результате обстрелов в н. п. Доломитное повреждено остекление и кровля в 5 домах на ул. Железнодорожная.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 4 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Логвиново, Красный Лиман и Смелое. Огонь велся из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».