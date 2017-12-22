Политических предпосылок для выполнения Минских соглашений нет, – Менендес. Новости

Политических предпосылок для выполнения Минских соглашений нет, а перспективы урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе могут появиться только после проведения в Украине выборов. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

«Мы идем к замороженному конфликту. У меня нет оптимистического прогноза для Донбасса сейчас в контексте конфликта и для всей страны в контексте влияния конфликта на всю страну. Я, конечно, отдаю себе отчет, что конфликт настолько сложный, что в нем может появиться какой-то фактор, который в мгновение ока изменит ситуацию», – сказал он.

По его мнению, один из таких факторов – это экологическая ситуация на Донбассе. «Если не дай Бог случится то, что я читал в плохих прогнозах, то всем станет вообще не до выяснений отношений. Все бросятся, будут вводить любые войска, любых миротворцев для того, чтобы решить этот конфликт, потому что он может прекратиться не просто во второй Чернобыль, а намного хуже», – говорит Менендес.

Он также озвучил свой прогноз об урегулировании ситуации на Донбассе. «Если не случится ничего экстраординарного, политических предпосылок для выполнения Минских соглашений нет вообще. И я думаю, что эта ситуация сохранится ближайшие 3 года минимум, а так – мой прогноз 5-7 лет. Я вообще ожидаю, что после выборов в 2019 году, и президентских, и парламентских, будет понятно, изменится ли диспозиция сил в Украине или не изменится, и в какую сторону – радикализации или более умеренной. Только после этого можно говорить о том, что на 2020 год есть какие-то предпосылки для урегулирования», – считает он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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