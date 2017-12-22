В США назвали преимущества Украины перед Россией в конфликте на Донбассе. Новости

В США рассказали, что Путин скрывает от российского народа. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (2003-2006 гг.), директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.

«У Украины есть два или три преимущества перед Россией в этой войне. Первое преимущество – это сражение за суверенитет, за территориальную целостность страны. Это война украинского народа, с одной стороны. У вас есть потери, но вы защищаете свою Родину», – говорит он.

По его словам, с другой стороны вооруженный конфликт на Донбассе – это не война российского народа. «Это война Кремля и Путина. Вот почему он скрывает от своего народа российских солдат, что они волонтерами воюют в Украине. Вот почему он скрывает свои потери, потому что он не может их оправдать перед народом», – продолжил Хербст.

Американский дипломат также считает вторым преимуществом Украины то, что она воюет на своей территории. «Это не хорошо, но это преимущество, что вы воюете на своей территории, вы знаете свою территорию. Всегда наступательная сила должна быть сильнее, чем оборонительная – это просто логика войны, в любое время. И, конечно, мы знаем, что уже главные планы Путина – в руинах», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: