Экс-мэр Торецка не амнистирован и остается подозреваемым. Новости

Экс-мэр Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) Владимир Слепцов не амнистирован и остается подозреваемым, но поскольку его готовят к обмену пленными, ему изменили меру пресечения. Об этом рассказал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Мэру Торецка на сегодняшний день изменена мера пресечения с содержания под стражей. Ему не отменена инкриминируемая статья. Он остается подозреваемым. Другой вопрос, что он находится в когорте тех людей, которых террористы заявили на обмен. Но, в принципе, при освобождении этой территории, при заезде снова на территорию, контролируемую украинской властью, он сразу будет арестован и помещен в следственный изолятор – говорит он.

По словам губернатора, готовящихся к обмену людей собирают на территории одного из санаториев. «Всем тем, кому-то смягчили срок, кого-то амнистировали. Слепцова не амнистировали, Слепцову не уменьшили срок, ничего. Он не перестал быть подозреваемым», – добавил Жебривский.

Как сообщалось ранее, Cлавянский горрайонный суд Донецкой области 14 декабря выпустил из-под стражи бывшего городского голову Торецка Владимира Слепцова.

Напомним, 17 августа 2016 года Краматорский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал тогда еще действующего Торецкого городского голову Владимира Слепцова. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Статья, по которой арестован Слепцов, не предусматривает залога.

В конце августа депутаты Торецкого городского совета на сессии проголосовали за выражение недоверия городскому голове Владимиру Слепцову. После чего функции руководителя города исполнял секретарь горсовета Юрий Евсиков, а Ярослав Руденко был первым заместителем городского головы.

В апреле 2017 года председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал на имя президента Украины представление о введении в Торецке военно-гражданской администрации, т.к. в городе «уже три месяца подряд депутаты горсовета не могут собрать сессию». В качестве председателя ВГА был рекомендован Ярослав Руденко.

Отметим, что Верховная Рада приняла закон «О военно-гражданской администрации» в феврале 2015 года. Законом устанавливается, что ВГА – временные государственные органы в селах, поселках, городах, районах и областях, действующие на территории Донецкой и Луганской области в составе Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. ВГА устанавливаются не везде, а там, где по каким-либо причинам отсутствуют, не могут собраться и осуществлять свою деятельность органы местного самоуправления. Это решение утверждается указом президента Украины.

По материалам видеосюжета «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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