Как сидят сторонники «ДНР» в СИЗО Бахмута (Фото). Новости

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) в СИЗО № 6 из более 800 «постояльцев» около 70-ти – сторонники «Л/ДНР», как члены незаконных вооруженных формирований, так и гражданские с подконтрольной Украине территории, арестованные за работу на «республики», организацию «референдума» 11 мая 2014 года и пр.

Отмечается, что чаще всего подследственные дают признательные показания, когда уверены, что попадут в списки по обмену пленными.

Списки на обмен в неподконтрольном Донецке формируют по заявлениям родственников или влиятельных «чиновников» и «депутатов».

В настоящее время в списках на обмен со стороны «Л/ДНР» около тысячи человек, и эта цифра постоянно меняется: кого-то выпускают из-под стражи после украинского суда, кто-то не возвращается в Донецк или Луганск после освобождения. Украина из этой тысячи верифицировала и готова отдать на обмен 306 человек.

На подконтрольной территории списки отслеживают и сотрудники ОБСЕ, и сотрудники Красного Креста, регулярно посещающие СИЗО.

После них по камерам идут с беседами сотрудники СБУ, каждый заключенный должен письменно заявить о своем согласии или несогласии ехать в Донецк и Луганск. Поэтому все 306 заключенных, которых Украина готова передать в обмен на своих пленных военных и задержанных гражданских, знают о своих перспективах на обмен.

Реже защита и обвинение идут на сделку: подсудимый признает свою вину и получает срок, равный отбытому в СИЗО с учетом «закона Савченко», когда день ограничения свободы считается за два дня в колонии. Так люди выходят на свободу, а в списках пленных «Л/ДНР» появляются бреши – человек в списке есть, но вот только он уже дома и при желании может на общих основаниях получить пропуск и пересечь линию соприкосновения в сторону Донецка самостоятельно.

Так, по «закону Савченко» из Бахмутского СИЗО вышла заключенная Анна Дубенко, которая также значится в списке на обмен. Она была связисткой украинской военной части в Бахмуте, обвиняется в передаче разведданных противнику, была арестована контрразведкой. В общей сложности Дубенко провела в СИЗО почти 2 года.

«По обмену тишина и глушь, а я отсюда любыми путями готова выйти! Было все у меня – работа, семья, ребенок, родители – и я все потеряла», – рассказывает Анна, дополняя что муж – офицер ВСУ – с ней развелся.

Дубенко признала свою вину на судебном заседании, прокурор потребовал реальный срок, который суд и назначил разведчице «ДНР» и дал. Отсиженного в СИЗО ей хватило, чтобы этот срок погасить по «закону Савченко», и Анна вышла на свободу в украинский Бахмут.

В согласованных списках на обмен она пока числится, хотя сама Дубенко в нем больше не нуждается.

Заключенная СИЗО №6 Анна Дубенко. Фото Дмитрия Дурнева / Spektr.Press

Также в камере СИЗО Бахмута находится бывший подполковник украинской милиции Руслан Зубцов. Он был заместителем начальника милиции города Дебальцево, и остался в этой системе при «ДНР» вплоть до ареста в декабре 2014 года. Зубцов ждет обмена и не исключает, что на той стороне может пройти «аттестацию» и «пойти в МВД ДНР».

Руслан Зубцов в камере СИЗО №6 Бахмута. Фото Дмитрия Дурнева / Spektr.Press

Но Зубцов в Бахмуте не самый «крутой» персонаж. Здесь же в период следствия находился Владимир Слепцов – уже бывший мэр подконтрольного города Торецка (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.). Слепцов возглавлял город с 1998 года, оставался мэром и при «референдуме» 2014 года, и при «ДНР», и после освобождения Торецка украинской армией.

Слепцова арестовали лишь17 августа 2016 года, тогда еще как действующего Торецкого городского голову. Ему вменяют ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. В конце августа 2016 года депутаты Торецкого городского совета проголосовали за выражение недоверия городскому голове Владимиру Слепцову и он перестал официально считаться мэром.

14 декабря 2017 года по решению суда Слепцова выпустили из-под стражи, якобы, для подготовки к обмену пленными. Он заявлен в списках «ДНР».

Владимир Слепцов в СИЗО Бахмута

Всего в Донецкой области до войны было 20 учреждений пенитенциарной системы – колоний, СИЗО, тюрем. Сейчас в украинской юрисдикции их осталось 6, а 14 вместе с заключенными остались за линией разграничения.

Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена, исходя из стремления выполнить этот обмен к новогодним и рождественским праздникам. В «Л/ДНР» готовы освободить 74 пленных украинца в обмен на 306 сторонников «республик».

Напомним, многие лица, которые включены в списки «ДНР» и «ЛНР» на обмен, категорически отказываются перемещаться на временно неподконтрольную Украине территорию.

По материалам издания «Спектр»

Читайте также: