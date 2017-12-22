В США готовят персональные санкции для российских олигархов из-за Донбасса. Новости

Российские олигархи опасаются персональных санкций США из-за агрессивной политики президента РФ Владимира Путина и в последнее время часто посещают Вашингтон, надеясь избежать негативных последствий. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (2003-2006 гг.), директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.
«Конечно, мы знаем, что санкции плохо влияют на российскую экономику... Технократы в Москве не любят эту войну. Российские олигархи не любят [эту войну], потому что для них это большой ущерб. Именно в эти дни они опасаются части того закона, который Конгресс принял летом», – говорит он.
По его словам, обнародовать отчет о возможной причастности российских бизнесменов к вооруженному конфликту на Донбассе в США планируют в феврале. «По этой части или Госдеп, или Департамент финансов должны выпустить доклад о российских крупных бизнесменах, олигархах – как они играют в войне в Украине, как они относятся к Путину, способствуют ли они агрессии и недемократической политике Кремля. Если они способствуют или одному, или другому, то будут еще санкции», – продолжил дипломат.
Он добавил, что недовольство и опасения из-за санкций в рядах российских бизнесменов растет. «Довольно много таких олигархов посещали Вашингтон в последние 3-4 недели, потому что они опасаются этого. Поэтому эта кремлевская война никак не популярна. Может быть, среди силовиков война популярна, но только среди них», – заявил Хербст.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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