Авдеевка была полностью обесточенной 130 дней, – энергетики. Новости

До момента, пока прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) в мае не построили отдельную линию электропередач на подконтрольной Украине территории, город оставался полностью обесточенным 42 раза, суммарно – 130 дней. Об этом «Донецким новостям» сообщил главный инженер Авдеевского РЭС ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» Василий Бревнов.

Он уточнил, что приведенные данные касаются периода с июля 2014 года по апрель 2017 года. Первый серьезный обрыв с полным прекращением подачи электроэнергии произошел 28 июля 2014 года. Затем с 17 августа Авдеевка оставалась без света 23 дня, в зимний период с 24 января 2015 года – 39 дней. Последняя серьезная авария пришлась на зиму 2017 года – с 29 января город был обесточен более 15 дней.

Бревнов уточнил, что изначально Авдеевку питали 4 высоковольтные линии электропередач по 110 кВ. Но с началом военных действий на Донбассе все они оказались по разные стороны линии соприкосновения – две соединялись с районом ныне неподконтрольной Макеевки, две – с Ясиноватой.

«На данный момент три из этих четырех линий перебиты и полностью обесточены. Одна оставшаяся питает Донецкую фильтровальную станцию, поэтому требует постоянного обслуживания. В этом году была построена новая двухцепная линия 110 кВ со стороны поселка Очеретино (линия идет по подконтрольной украинским властям территории, – прим.). Ее мощностей хватает для обеспечения города», – констатировал главный инженер Авдеевского РЭС.

Отметим, что до военного конфликта население Авдеевки составляло 37 тысяч жителей, в феврале 2015-го оставалось лишь 7 тысяч. Сейчас здесь с учетом прилегающих населенных пунктов проживают порядка 20-23 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч детей.

Подробнее о том, как энергетики Авдеевки обеспечивают электроэнергией в условиях военных действий – в материале «130 дней без света: Как энергетики Авдеевки спасают город».

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