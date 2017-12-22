Ситуация в пунктах пропуска днем 22 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Алина: «10:24. Сзади большой [хвост]. Мы стоим где-то 57. Ну, все равно лучше ехать на выходные, поток машин меньше, чем в обычные дни».

КПВВ «Новотроицкое»:

Елена: «11:08. Пешая из Мариуполя – 2 навеса, пешая на "Перлыне" в Мариуполь – очень много, человек 200-250, не меньше. Автомобильная на Еленовке в Донецк - до старого нулевого, льгота – около 15 машин. Всем хорошей дороги. 11:11. Автомобильная на "Перлыне" – до третьего туалета примерно, но в несколько рядов»;

Наталья: «11:29. Подруга сегодня поехала на 8:35 докучаевским автобусом. Сейчас стоит за ДНР таможней на газельку до 0 укр. В очереди человек 100. Когда приехала на Еленовку, там стояло 5 автобусов. Связь плохая, пишу, что смогла услышать»;

Оксана: «12:32. «Только подъехали на Новотроицкое. В сторону Донецка машин 80-100, движение неплохое»;

Евгений: «12:34. Еленовка на Волноваху – 115 машин, пеших много. На Донецк хвоста автомобильной очереди не видно, до сигаретного ларька, не меньше, причем в два ряда! И пеших на Донецк много стоит»;

Виктория: «13:20. Очередь на Еленовке в Донецк – примерно до первого туалета. Причем их две, основная и льгота»;

Оксана: «13:58. На Еленовке в сторону Донецка машин 200, за час продвинулись на машин 40, льготы – 50-60 машин».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «10:28. Пешеходов на КПВВ в обе стороны 10-20 человек. На Донецк автобусов нет, только 2 бусика. Людей не меньше 100 человек. Проситесь в попутные на стороне Украины. Машин на Мариуполь около100 и около 40 льготы. Внутри по 4 ряда в оба направления. Скользко»;

Валерий: «12:05. Подскажите какая очередь на Гнутово в Донецк?»;

Марина: «12:57. Много машин, но пошло движение»;

Татьяна: «12:58. На Еленовке в сторону Донецка почти до нулевого очередь»;

Леонид: «12:38. На Октябре в сторону Мариуполя пусто»;

Наталья: «12:39. Октябрь на Марик очереди нет (запустили). Перед заездом 2 автобуса и 2 бусика. Проезд Октября на Донецк занял 1ч. 25 мин. Очередь общая. Навстречу шли автобусы и бусики. Всем удачно добраться!»

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 14:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» очередей не было;

в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 4 легковых автомобиля и 2 автобуса, на въезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 42 легковых автомобиля и 1 автобус, на въезд очередей не было.

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