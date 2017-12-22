Конфликт на Донбассе слишком гибридный, в нем много слоев, – Менендес. Новости

Конфликт на Донбассе слишком гибридный, в нем много слоев, и ожидания от разрешения ситуации на геополитическом уровне в этом году не оправдались. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

«Конфликт на Донбассе слишком гибридный. Его нельзя назвать ни российским вторжением в чистом виде, ни гражданской войной в чистом виде. Он очень гибридный, в нем много слоев. Есть чисто украинский слой, который зависит только от ситуации внутри страны. Есть слой отношения между Киевом и Москвой, слой украинско-российских отношений», – говорит он.

Он напомнил, что многие ожидали разрешения конфликта на Донбассе после выборов в США, но этого не произошло. «Есть слой гораздо более глобальный – геополитический. Это отношения между Россией и Европой и отношения между Россией и США. Много было надежд на этот геополитический слой: в США после выборов президента приходит Трамп и с Путиным идет на большую сделку. Большая сделка не состоялась, это, по-моему, уже очевидно для всех», – сказал Менендес.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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