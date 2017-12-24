По дороге за елкой: В Донецке журналиста российской «Комсомолки» сбила машина . Новости

Сегодня, 24 декабря, в неподконтрольном Донецке местного корреспондента российской «Комсомольской правды» сбила машина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама пострадавшая – дончанка Юлия Андриенко.

«Вышли за елкой с мужем. И были сбиты на второй полосе движения (то есть более пяти метров от начала перехода) белым Chrysler Vision А775ХН в аккурат на пешеходном переходе у автостанции Крытый рынок. Водитель не мог нас не видеть, мы сделали паузу, прежде чем ступить на пешеходный переход, нас пропустила машина на первой полосе движения, а другая машина на второй полосе – не посчитала нужным. Весь удар принял муж и даже успел схватить меня, иначе бы меня откинуло сильно, я отделалась гематомами. Водитель остановился, не уехал», – описала ситуацию Андриенко.

Она отмечает, что пользуется «республиканским» мобильным оператором «Феникс», однако с него невозможно было вызвать «102».

«Вызывала ГАИ моя редактор из дома через личные связи. Оказывается, нужно сходить домой, сесть за интернет и тогда, возможно, вам повезет – и вы, наконец, вызовите полицию. Хорошо, что у меня есть друзья. Благодаря им ГАИ приехали. А как вызывают полицию старики или те, у кого нет сообразительных друзей, я не знаю», – констатирует Андриенко.

Она дополнила, что к этому времени прибыла «группа поддержки» водителя-нарушителя, которые «явились на Ауди с проблесковыми маячками и Volkswagen Touareg вообще без номеров». «Я сфотографировала их. Почти одновременно еще приехала машина ГАИ. И тут же оттуда ко мне подошла девушка в форме, попросила удалить фото этой группы поддержки. За ней подошел гаишник с этой же просьбой. Это их интересовало почему-то больше всего. Попросили даже показать телефон и убедиться, что я их просьбу выполнила. Также просили удалить фото Крайслера, сбившего нас. Я отказалась», – продолжила дончанка.

Представители «ГАИ» лишь сообщили, что если есть травмы и материальные претензии – нужно ехать в больницу, взять справку и привести ее в «ГАИ».

Также Андриенко уточнила, что на пешеходном переходе в Донецке ее сбивают уже второй раз.

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