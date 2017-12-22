Жители неподконтрольного Донбасса больше готовы к реинтеграции, чем политики, – Веселова. Новости

Жители неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей больше стремятся и готовы к реинтеграции, чем украинские политики. Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявила народный депутат Украины Наталья Веселова.
«Жители неподконтрольной территории больше готовы к реинтеграции, чем наши политики. Я не говорю за все общество, потому что разные опросы дают разные результаты. Я видела результаты серьезных социологических исследований, там по результатам видно, что общество не готово отказываться от своих территорий, простые люди – не готовы», – говорит она.
По ее мнению, украинские политики не торопятся к реинтеграции Донбасса, опасаясь для себя политических последствий. «У нас не готовы политики, потому что они рассматривают граждан только в призме – электорат/не электорат. Поэтому ни одна политическая сила, кроме, наверное, "Оппозиционного блока", не рассматривает жителей оккупированных территорий, как свой электорат, никто за их права не борется. Я говорю не об отдельных политиков, потому что отдельные политики есть, выходцы из Донбасса, Крыма – они уделяют этому вопросу большое внимание. Но политические силы, фракции не заинтересованы работать над этим вопросом», – считает нардеп.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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