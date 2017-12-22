Поток людей через КПВВ говорит о тесных связях жителей Донбасса с Украиной, – нардеп. Новости

Поток людей, ежедневно пересекающих линию разграничения через КПВВ, говорит о тесных связях жителей Донбасса с Украиной, и это можно использовать для реинтеграции неподконтрольных территорий. Такое мнение в эфире «Черноморской ТРК» высказала народный депутат Украины Наталья Веселова.

«Украина должна работать с населением, проводить свою информационную политику. Если мы не можем это делать через телевидение, радио, не всегда мы можем это делать, но не каждый пенсионер может воспользоваться компьютером, чтоб найти в интернете и посмотреть какие-то новости, но мы можем делать это через людей», – говорит она.

По ее мнению, именно через этих людей Украина может доносить информацию на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. «У нас ежедневно десятки тысяч людей пересекают в разные стороны КПВВ. Этот поток людей можно использовать, если направлять туда информацию, которую люди будут доносить и передавать в личных разговорах. Это источник информации для людей на оккупированных территориях. Цифры, которые предоставляют в пограничной службе по количеству людей, которые пересекают линию разграничения, говорят о том, что это очень интенсивное движение», – продолжает Веселова.

Она добавила, что такого мнения придерживаются и международные гуманитарные организации. «Гуманитарные организации тоже отмечают этот интенсивный поток, и говорят, что это очень хорошо, и что нужно поддерживать эти связи между людьми, потому что если мы говорим о рентеграции, то реинтеграция произойдет не благодаря законам, или постановлениям, она произойдет только через восстановление социально-экономических связей», – считает нардеп.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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