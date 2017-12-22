Озвучен размер морального ущерба, который переселенцы могут требовать от России. Новости

Украинские переселенцы могут требовать от России, как страны-агрессора, компенсации морального ущерба в сумме 35 тыс. евро. Об этом в эфире «Черноморской телекомпании» сообщила Ирина Веригина, член координационного совета Общественной организации «Сила права».

Она отмечает, что их организация занимается фиксацией морального и материального ущерба, причиненного переселенцам. В частности, правозащитники помогают подавать иски в суды, чтобы украинские граждане имели возможность претендовать на полноценную компенсацию от России.

«Наши специалисты рассчитали моральный ущерб переселенцу в районе 35 тыс. евро. Мы не сами придумали эти цифры – есть опыт международной практики, есть расчеты, которыми пользуются во всем мире. Если речь идет о семьях погибших или людях, получивших ранения, то тут идут совсем иные суммы. А после этого мы еще высчитываем материальный ущерб», – сказала Веригина.

Правозащитник уточнила, что у них уже есть решения украинских судов с требованием оплатить ущерб гражданам. «Например, есть судебное решение по Старобельскому району Луганской области по переселенке Ирине Калининой, которой удалось выиграть суд [на 35 тыс. евро компенсации]. Есть решения по семьям погибших. А в целом большинство судебных исков сейчас находится в суде на рассмотрении. И мы надеемся, что до нового года мы получим больше таких решений», – констатировала Веригина.

В качестве источника компенсации «Сила права» предлагает использовать так называемый «кредит Януковича» на 3 млрд долл., полученных от России. Общественникам удалось добиться наложения ареста на возвращение кредита. И до момента вступления в силу суда Лондона, специалисты «Силы права» должны подготовить ряд исков от пострадавших от российской агрессии на указанную сумму кредитных обязательств. Это, по мнению общественников, позволит направить средства на компенсацию морально-материального ущерба адресно.

Как сообщалось ранее, организацией «Сила права» за три года по заявлениям пострадавших переселенцев, участников АТО, семей погибших военнослужащих было подготовлено и подано в украинские суды более 300 исков. По состоянию на 1 октября 2017 года уже получено 149 положительных решений.

Напомним, также в октябре на Луганщине Сватовский районный суд принял решение взыскать с Российской Федерации финансовую компенсацию в пользу переселенца Александра Коломийцева в сумме 1 157 150 грн, их них материальный ущерб –160 000 грн (5 616 евро), моральный ущерб – 997 150 грн (35 тыс. евро).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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