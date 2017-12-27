Есть амнистия и нет коллаборантов: Условия Минских договоренностей обязательны. Новости

Минские договоренности обязательны для выполнения и Украиной, и Российской Федерацией, а в них нет коллаборантов, но есть пункт об амнистии жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире «Черноморской ТРК» рассказала советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

«Минские договоренности являются частью Резолюции Совета безопасности ООН, а значит они обязательны для выполнения всеми странами-членами ООН, в том числе Украиной и Российской Федерацией. Поэтому нужно понимать, что в Минских договоренностях говорится совсем наоборот, ни о каких коллаборантах там не упоминается», – говорит она.

Она в очередной раз напомнила, что в Минских договоренностях предусмотрена амнистия для жителей неподконтрольного Донбасса. «Там говорится об амнистии, кроме людей, которые совершили военные преступления, – это не подпадает ни под какую амнистию. То есть те, кто убивал, подвергал пыткам, насиловал… Эти люди должны понести наказание. Поэтому нужно получить доступ на "ту" территорию, чтобы наказать военных преступников, и наоборот – успокоить население, которое не принимало участия в никаких военных действиях, что, когда вернется Украина, будет мир и нормальное правовое государство», – считает Цыбулько.

По ее мнению, тенденция придумывать наказания в Украине появилась из-за недоверия к судебной системе. «Нужно проводить судебную реформу, и она уже назрела-перезрела. Люди не доверяют украинским судам, и придумывают разные какие-то способы – или коллаборационизм, или это будет лишение права голоса. Но нужно в конце концов сделать судебную реформу и показать, что судебная система стала эффективной и может действительно наказывать преступников. Тогда люди успокоятся», – сказала она.

Правозащитница добавила, что даже если человек, виновный в военных преступлениях на Донбассе, сбежит в другую страну, он все равно будет наказан, но не по закону о коллаборации. «Например, если сбежит куда-то в Россию, а потом попадет куда-нибудь за границу, он будет наказан Международным уголовным судом за эти преступления», – отметила Цыбулько.

Напомним, правозащитники обеспокоены, что законопроект о коллаборантах может превратиться в карательный инструмент и это никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса.

Как сообщалось ранее, 20 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму.

В законопроекте определяется, что коллаборационизм – это сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта. Самое главное ограничение, которое предусматривает проект закона «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», – на право заниматься профессиональной деятельностью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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