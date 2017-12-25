В переговорах по Донбассу появился формат «нормандская четверка плюс», – политолог. Новости

В переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе появился формат «нормандская четверка плюс», так как США де-факто перехватили инициативу и активно действуют. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал политолог Алексей Якубин.

«В этом году мы увидели маргинализацию "нормандской четверки". "Нормандская четверка", вследствие того, что ее отдельные лидеры занялись либо выборами во Франции, или выборами в Германии, не работала должным образом. Появился формат "плюс" – неофициальная активизация Соединенных Штатов Америки», – говорит он.

По его мнению, фактор мира в Украине происходит в 2017 году под давлением Запада. «2017 год нам принес "нормандский формат плюс". Когда у нас появился Курт Волкер, спецпредставитель США по вопросу Украины, который стал теперь стал заниматься вопросами Украины и вопросами миротворчества. По большому счету, он начал выполнять те вещи, которыми должна была заниматься "нормандская четверка"», – считает Якубин.

Политолог добавил, что многие украинские политики не заинтересованы в возвращении Донбасса. «Большинство наших политиков хотели бы просто "заморозить" ситуацию и ничего не делать, их это вполне устраивает. Если бы не Запад, мы бы и во второй половине года не услышали подвижек в этом вопросе. Более того, власть проталкивала в середине года так называемый закон о реинтеграции, который на самом деле закон о дезинтеграции, куда прописали и введение военного положения, и понятие оккупированных территорий, и создание Единого штаба плюс выбросили вопрос о Минске», – сказал он.

Якубин также считает, что законопроект о реинтеграции Донбасса был отложен на следующий год также под влиянием Запада. «Глобально против этого закона выступал только "Оппозиционный блок". В итоге западные партнеры в этом плане, я думаю, поддержали эту критику оппозиционных политиков, понимая, что этот законопроект не ведет к имплементации Минских соглашений, а скорее наоборот – закладывает мины под Минские соглашения», – отметил политолог.

Он утверждает, что отложенный проект закона о реинтеграции Донбасса дает надежду на то, что в 2018 году, после переговоров Волкера и Суркова, все же появится реальная возможность введения миротворческой миссии. «Его просто похоронили пока, отложили по разным причинам из серии, что для этого законопроект нужно доработать, и что до четвертой встречи Волкера и Суркова, его не нужно ратифицировать. Это на самом деле хорошо. Это одно из тех решений, которое дает больше надежды на то, что в 2018 году мы все-таки увидим миротворческую миссию. Хотя бы появление миротворцев и активизацию политической части Минских соглашений», – сказал Якубин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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