Подарок болельщикам: Как казаки на «Донбасс Арене» в футбол сыграют (Видео). Новости

В преддверии новогодних праздников ФК «Шахтер» представил болельщикам мультфильм «Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют». Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

Главными героями анимационной ленты стали Грай, Око и Тур – в уходящем 2017 году легендарным персонажам исполняется 50 лет. Над новинкой в течение двух месяцев работали специалисты студии Baraban, обладающей правами на образы казаков. В производстве были задействованы 13 человек.

По словам исполнительного продюсера студии Евгения Татаринова, казаки остаются любимыми национальными мультперсонажами в Украине. В анимации представлены игроки «Шахтера» Тайсон, Андрей Пятов, Дарио Срна и главный тренер Паулу Фонсека.

«Мультфильм является новогодним подарком болельщикам», – уточняется в сообщении.