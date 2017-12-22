Фотовзгляд из Донецка: Как главную елку «ДНР» зажигали и мед продавали. Новости

Сегодня, 22 декабря, в Донецке состоялось открытие главной новогодней елки «ДНР».

В 14:00 (по местному «московскому» времени) на центральной площади Ленина начались основные развлекательные мероприятия – на сцене выступала самодеятельность, на ярмарке торговали местные производители, на различных селфи-зонах фотографировались дончане.

Непосредственно торжественное зажжение огней новогодней елки состоялось в 17:05.

Также сегодня главную новогоднюю елку открыли в Луганске.

Как отмечалось ранее, в Донецке уже работают первые елочные базары. Цены на новогодние деревья стартуют от 350 руб. (164 грн). «350-450 руб. – хорошая елочка до полутора метров. Можно купить и за 300 руб. Это будет небольшое и не очень пушистое деревце. Ну, а красивая и добротная ель высотой 2,20-2,30 метров стоит 1700 руб. (800 грн)», – сообщил «Донецким новостям» дончанин Олег, рассказав и о бюджетных новогодних вариантах.

Также увеселительные заведения Донецка определились со стоимостью корпоративов и новогодней ночи: в ночь на 1 января депозит с человека стартует от 1500 рублей (чуть больше 700 грн). В среднем стоимость на человека составит около 2000 рублей (примерно 950 грн).

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