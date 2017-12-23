В неподконтрольной Горловке открыли елку из Хмельницкого (Фото). Новости

22 декабря в неподконтрольной Горловке (Донецкая обл.) вслед за Донецком состоялось торжественное открытие новогодней елки.

«Было холодно. И еще погода поскупилась на снег. В остальном, все, как обычно. Театрализованным представлением занимался театр "Юность". Вокруг вечернего "утренника" - ярмарка народных мастеров, открытая продажа продукции отечественных производителей и фотосессии у светящихся фигур. А в конце – торжественная часть с "зажиганием" елки», – прокомментировал событие горловский блоггер Егор Воронов.

В соцсетях горловчане подчеркивают, что сама искусственная елка из украинского Хмельницкого, «еще при прежнем мэре [Евгении] Клепе покупали».

Как сообщалось ранее, 22 декабря также огни новогодних елок зажглись в неподконтрольных Донецке и Луганске.

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