Мнение эксперта: Как события в Украине изменили взгляды и стремления обычных граждан страны. Новости

События, происходящие в Украине в последние годы оказали решающее влияние на жизнь как рядовых граждан, так и государства в целом. Сейчас в украинском обществе наблюдается две основные тенденции: с одной стороны – это общественная активность, с другой – «психология выживания». Таково мнение заведующего лабораторией психологии политико-правовых отношений Института социальной и политической психологии Академии правовых наук Украины Виталия Духневича.

По его словам, Революция Достоинства, а также военные действия на Донбассе и аннексия Крыма, решающим образом повлияли на социум. «С одной стороны, мы можем видеть значительный подъем, распространение волонтерского движения, ориентированного на помощь нашим Вооруженным Силам (чего еще не было, скажем, пять лет назад). Не на бумаге, а в реальной жизни возникла целая формация людей, ориентированных на изменения, причем на такие изменения, в которые они готовы вкладывать собственные силы и ресурсы», – отмечает эксперт.

Но, с другой стороны, по его мнению, очевидна тенденция к ухудшению уровня жизни граждан, прежде всего, пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан за счет дальнейшего обнищания, повышения тарифов, цен на товары. Это формирует психологию выживания.

«А если к этому добавить вынужденных переселенцев, потерявших на оккупированных территориях жилье, бизнес или просто оставивших родных и близких, то количество уязвимых категорий граждан возрастает еще больше. У таких людей на первый план выходят вопросы выживания, а значит, формируется мотивация, так называемая, "получить здесь и сейчас, поскольку завтра может не быть". Причем и для этих людей, и для активных граждан политики выступают "вещью в себе", которым не интересны проблемы простых людей. Свидетельство этому – просто огромные показатели недоверия к различным политическим и государственным институтам», – считает Виталий Духневич.

По его мнению, необходимо создавать возможности, чтобы рядовые граждане могли влиять на ход событий и действия политиков. «Поэтому уже сегодня необходимо продумывать механизм привлечения граждан к конструктивно-преобразовательным процессам, возможно за счет обсуждения тех или иных проблемных вопросов на уровне отдельных территориальных громад», – отмечает эксперт.

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