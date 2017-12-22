Кому в «ДНР» выдают недополученную пенсию в связи со смертью. Новости

В «ДНР» дали пояснения по поводу того, кто имеет право обращаться за выплатой недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщила «председатель Пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова во время прямой телефонной линии, пишут интернет-ресурсы НКТ*.

Недополученная пенсия выплачивается:

нетрудоспособным членам семьи, которые находились на его содержании, независимо от факта совместного проживания с умершим пенсионером на момент его смерти;

членам семьи пенсионера (родители, один из супругов, дети, брат/сестра, дед/бабка), которые проживали совместно с пенсионером на день его смерти, независимо от пребывания на его содержании.

Указанные лица должны обратиться за выплатой суммы пенсии умершего пенсионера в течение шести месяцев со дня его смерти.

«В случае отсутствия вышеуказанных членов семьи недополученная пенсия включается в состав наследства. Срок подачи заявления на получение недополученной пенсии наследниками составляет один год со дня смерти пенсионера», – сказала «председатель ПФ ДНР».

Галина Сагайдагова также пояснила, в каком случае пособие на погребение не выплачивается. «Пособие не выплачивается на погребение умершего пенсионера, который находился на полном государственном обеспечении по день смерти (кроме случаев, когда захоронение осуществлено членами семьи или другими лицами); захоронение которого произведено за счет средств республиканского бюджета ДНР», – добавила она.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» после повышения с 1 октября пенсий на 5% минимальный размер пенсии составил 2 730 руб. (1276 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» и 1264 грн по курсу «государственного банка ЛНР»). По состоянию на октябрь в «ДНР» насчитывается 679 тысяч получателей пенсий.

С 1 октября 2017 года в Украине минимальный размер пенсии составляет 1 452 грн. При этом, с принятием пенсионной реформы пенсии повысились в разы в зависимости от размера трудового стажа.

Напомним, что в «ДНР» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. При этом, как разъяснили в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.