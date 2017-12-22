В Луганске посчитали стоимость «новогоднего стола» . Новости

Стоимость новогоднего стола на семью, состоящую из двух взрослых и ребенка, в неподконтрольном Луганске составляет около 1,7 тыс. руб. (813 грн 39 коп. по курсу рубля к гривне, установленному «центральным республиканским банком ЛНР» – 2,09 по состоянию на 23 декабря). Об этом пишут интернет-ресурсы НКТ*, ссылаясь на мониторинг цен.

Расчет велся по традиционным для празднования Нового года блюдам: окрошка, салат оливье, сельдь, картофель с курицей, а также сырная и колбасная нарезки. Дополнят праздничный стол бутылка шампанского, крепкие напитки, газировка, конфеты и цитрусовые.

Согласно мониторингу, средняя стоимость товаров для приготовления окрошки составит 220 руб. (105 грн). Оливье обойдется в 210 руб. (100 грн 47 коп.). Картофель, запеченный с куриным мясом, будет стоить порядка 180 руб. (86 грн 12 коп). Соленая сельдь – 140 руб. (66, грн 98 коп), по 300-400 граммов сырной и колбасной нарезки – 250 руб. (119 грн 61 коп.), батон – 13 руб. (6 грн 22 коп.), по 1 кг бананов и мандаринов – 150 руб. (71 грн 77 коп.). Новогодний набор конфет для ребенка (0,7 кг) – 160 руб (76 грн 55 коп). Стоимость бутылки шампанского – 160 руб. (76 грн 55 коп) , более крепкого напитка – 180 руб. (86 грн 12 коп), газированная вода обойдется в 50 руб. (23 грн 92 коп.).

Таким образом, покупка продуктов и напитков к новогоднему столу обойдется семье в Луганске в 1713 руб. (819 грн 61 коп.).