Не платят: В «ДНР» рыбаки отказываются работать с «республиканским» предприятием. Новости

В «ДНР» поставщики рыбы часто отказываются работать с «республиканским» предприятием-переработчиком «Азоврыба», в частности, из-за невозможности последнего своевременно оплачивать поставки. Об этом в интервью местной газете рассказал директор ГП «Азоврыба» Николай Малашта.

Он уточнил, что предприятие «Азоврыба» было организовано полтора года назад и базируется на окраине поселка Седова на побережье Азовского моря.

«Республиканцы» сами рыбу не ловят, а скупают у поставщиков, рыбаков (до 10 тонн рыбы в день) и перерабатывают в замороженный продукт, вялят или коптят. Работают с тюлькой, бычком, таранью, судаком и пиленгасом.

Иногда приобретают минтай у поставщиков, которые до этого купили его в России. «Но такое случается пока нечасто. Все-таки перекупать у перекупщика – занятие не дешевое», – рассказал Малашта.

Он отметил, что предприятие «Азоврыба» создали, во-первых, чтобы снизить цены на рыбу, которые «пару лет назад шокировали местного покупателя». «Предприниматели, скажем прямо, взвинтили цены до потолка, стремясь получить чуть ли не стопроцентную прибыль с каждой рыбешки. Рынок этот жил стихийной жизнью», – сказал директор.

Во-вторых, чтобы информировать «налоговиков», что происходит внутри рынка. «Сотрудничая с поставщиками, конкурируя на рыбном рынке Донецкой народной республики, мы погружены в процесс и видим его изнутри. Таким образом, министерство доходов и сборов имеет важную информацию о ценообразовании в данной рыночной области», – продолжил Малашта.

Директор также сообщил, что «с государственным финансированием у "Азоврыбы" пока не очень. «Впрочем, в прошлом году предприятие получило некоторую помощь от отцовских министерств – доходов и сборов, агропромышленной политики и продовольствия», – сказал Малашта, умолчав о цифрах данной помощи.

В этой связи, а также из-за того, что не могут ставить на продукцию наценку свыше 20%, «Азоврыба» не имеет возможности расплатиться с рыбаками. «Нам действительно гораздо сложнее, чем частным предпринимателям. Мы далеко не всегда в состоянии заплатить рыбакам за их товар сразу. Кому-то можем отдать только половину стоимости, а у кого-то и вовсе берем рыбу в долг, чтобы заплатить потом, по факту реализации», – добавил директор.

Малашта подчеркнул, что с «Азоврыбой» отказываются работать многие поставщики рыбы. «Кто-то наотрез отказывается с нами сотрудничать. Причем не только из-за несвоевременной оплаты. Боятся иметь дело с государственным предприятием, проверок боятся... Это не беда, есть и честные рыбаки. С ними и сотрудничаем», – продолжил он.

Сотрудников на предприятии не много – всего 16 человек. 14 из них (рыбопереработчики, технолог, сторожа и директор) работают непосредственно на заводе, еще два реализатора продукции – в Донецке.

«Азоврыба» поставляет продукцию как в местные супермаркеты, так и торгует в розницу через свои павильоны на рынках Донецка. Директор уверяет, что цены в их павильонах ГП существенно ниже, чем у частников.

Малашта также привел свои данные по ценам на рыбу на рынках Донецка:

Товар «Азоврыба» Рынок Тюлька 35 руб. (17 грн*) 40-45 руб. (19-22 грн) Бычок 65 руб. (31 грн) 65-80 руб. (31-39 грн) Пиленгас 80 руб. (39 грн) 120-140 руб. (58-67 грн) Судак 110 руб. (53 грн) 110-130 руб. (53-63 грн) Минтай 125 руб. (60 грн) 135-140 руб. (65-67 грн) Тарань вяленая 150 руб. (72 грн) 200-400 руб. (96-192 грн) Судак вяленый 250 руб. (120 грн) 300-350 руб. (144-168 грн)

цена за 1 кг

* по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 23.12.17

Директор также констатировал, что при этом конкуренты перебивают популярность «Азоврыбы» ассортиментом.

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