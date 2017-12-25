Прифронтовая Жованка: Люди отрезаны от мира, им некуда деваться (Фото). Новости

В прифронтовой Жованке (Донецкая обл.) у линии фронта живут люди, которым некуда деваться и которые почти полностью отрезаны от мира. В поселке остались лишь три ребенка, другие семьи с детьми уже давно уехали. Линия фронта фактически проходит мимо их дома. О том, как выживают люди на линии огня, рассказал корреспондент немецкого издания «Deutsche Welle», побывавший в «серой зоне».

К Жованке идет одна единственная улица. Она продырявлена выбоинами от снарядов. К тому же, постоянно присутствует страх, что в любой момент можно попасть под обстрелы снайперов незаконных вооруженных формирований (НВФ*). Территория, контролируемая НВФ, совсем рядом, в зоне видимости, на ближайшем холме.

Фото: скриншот видео

Общественного транспорта здесь нет, вот уже 3 года, как началась война. К ближайшему магазину нужно идти пешком несколько часов. Без помощи извне, полторы сотни жителей Жованки, преимущественно преклонного возраста, не могли бы свести концы с концами. Волонтеры заботятся, чтобы гуманитарная помощь находила тех, кому она больше всего нужна.

Село отрезано от мира, люди выживают только за счет небольшого урожая на своих огородах. «Поселок закрыт, выехать отсюда возможности нет. Транспорт не ездит. Здесь большое количество людей преклонного возраста, которые не в состоянии куда-то доехать. Люди выживают благодаря натуральному хозяйству», – рассказывает координатор гуманитарного штаба ГО «Пролиска» – Майорск Татьяна Кошель.

Фото: скриншот видео

Кате 27 лет, она мать одиночка. Ее дом расположен на окраине села, почти на линии фронта. Друзей у ее троих детей нет, другие семьи с детьми уже давно выехали. «Каждый день, вот уже 2 недели, бьют и бьют, без перерыва. Раньше было страшно, а теперь уже как-то привыкли», – говорит жительница Жованки Екатерина Шумин.

Сначала семья пряталась от обстрелов в погребе, но, когда и его стали обстреливать, дети с мамой просто остаются в спальне. «Это самая отдаленная комната, куда с наименьшей вероятностью может попасть снаряд. Здесь, с одной стороны – нас защищает наш родной дом, а с другой – деревья защищают и редко что-то падает. В этот дом пока еще ни разу не попали», – объясняет она.

Фото: скриншот видео

По словам Катерины, территория, контролируемая НВФ, всего в 70-ти метрах от ее дома. «Они на соседней улице. Следующая улица – уже участников НВФ», – рассказывает женщина.

Жители села рассказывают, что с ближайшего холма стреляют снайперы НВФ. Катя показывает, что осталось от ее погреба и говорит, что переехала бы, если бы имела свое жилье на мирной территории. «Если бы было что-то свое, я бы уехала. А на "птичьи права" я не поеду. Я уже дважды уезжала», – делится она.

В направлении линии фронта одни только руины и окопы. Большинство из них недостаточно глубокие, чтобы стоять в них. Два украинских солдата несут здесь службу – отец и сын. Они рассказывают, что их участок постоянно обстреливают.

Фото: скриншот видео

В это время года здесь рано темнеет. С наступлением сумерек, оставаться тут небезопасно.

Лишь в нескольких километрах отсюда другой мир – контрольно-пропускной пункт (КПВВ) в Майорском, где местные жители могут переехать на неподконтрольную украинским властям территорию. Ежедневно около 10 тыс. людей стоят здесь в очередях. Люди едут по разным причинам.

«У меня отец умер, я ездил хоронить», – говорит, стоящий в очереди мужчина.

«Езжу за пенсией из Горловки в Артемовск», – поясняет пожилая женщина.

Фото: скриншот видео

Но безопасным этот пункт не назовешь. В последние месяцы тут не раз стреляли. Такие КПВВ появились как временное явление, но реальность сделала их неотъемлемой частью нынешней жизни на Донбассе. Вот уже более трех лет.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: