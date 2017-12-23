К нам не едут: В рок-жизни Донецка наметилась кавер-мания. Новости

В связи с тем, что на неподконтрольную украинской власти территорию не приезжают по настоящему популярные исполнители, в частности, в неподконтрольном Донецке возросла популярность кавер-вечеров. Об этом сообщает местная газета.

Отмечается, что в клубах Донецка исполняют композиции групп Deep Purple, AC/DC, «Аукцион», «Земфира», «Бумбокс» и др.

«В последнее время в рок-жизни Донецка наметилась целая кавер-мания. Если посмотреть расписание любого заведения, скажем за месяц, то мы увидим сплошные кавер-вечера. Сольный авторский концерт донецкого коллектива – это достаточно редкое явление. Хорошо это или плохо, судить не нам. Почему наметилась такая тенденция, лучше спросить у арт-директоров клубов. Наверное, дело в прибыли. Всегда приятно видеть полный зал в своем заведении», – прокомментировал лидер донецкой рог-группы «Полифония» Дмитрий Гуц. -

Группа также вынуждена сейчас работать в жанре кавер-версий. В частности, 15 декабря они провели кавер-вечер группы «Сплин».

По словам музыкантов, публика гораздо активнее ходит на кавер-вечера известных групп, чем на сольники донецких исполнителей.

При этом клавишница «Полифонии» Виктория Арсентьева говорит о пользе исполнения каверов для группы. «Плюсы, вне сомнений, есть. Во-первых, изучая аранжировки коммерчески успешных исполнителей, ты открываешь для себя новые горизонты и новые ходы для творчества, становишься сильнее как музыкант. Во-вторых, на кавер-вечерах мы всегда исполняем и авторские песни. Осторожно спрашиваем у слушателей: вы не против, если мы сыграем пару-тройку своих произведений? Нам всегда отвечают положительно», – говорит Виктория.

Отметим, что использование авторской композиции даже в кавер-исполнении возможно только при наличии соответствующего разрешения от правообладателя, или по истечении периода правовой охраны произведения. Музыканты «ДНР» же умалчивают, что работают вне правового поля нарушая авторские права.

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