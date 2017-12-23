Ситуация в пунктах пропуска утром 23 декабря. Новости

Сегодня утром, 23 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины 22 декабря в общем в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 11340 человек и 1207 транспортных средств;

«Марьинка» – 11118 человек и 1740 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9160 человек и 1600 транспортных средств;

«Гнутово» – 5688 человек и 1150 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9347 человек.

Сегодня утром, 23 декабря, в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 50/90;

«Марьинка» – 50/180;

«Новотроицкое» – 60/80;

«Гнутово» – 70/70.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Станислав: «7:00. ДНР – авто 50+5льгота, пеших – 100+15 газелей»

Михаил: «8:09. Вчера на момент закрытия в 17:00 из основной очереди осталось ночевать 130 машин, плюс льгота. На данный момент со слов ночующих основная 250+, а льготы и бусов с индусами в три ряда (не счесть)».

КПВВ «Марьинка»:

Ангелина: «7:06. Вчера была задница полная. Украина выпустила в Донецк ВСЕХ. Творился дурдом. Из Донецка осталось очень много ночующих, из Украины никого, но после закрытия КПВВ люди подъезжали уже заведомо на ночевку, поэтому мой Вам совет, воздержитесь от поездки, если есть такая возможность. В Донецк люди простояли 7 часов на Каргиле, это без учета очереди перед украинским КПВВ. Из Донецка те, кто ночевал, проехали после обеда. Народ лютует, доходило до драк»;

Марина: «7:11. В сторону Донецка 80 основной, льготы 50»

Аліна: «8:11. На Донецк очередь до кольца Марьинского, льгота тоже до кольца»;

Ангелина: «8:23.Подъехали в начале шестого, стоим на мосту, за нами уже много»;

Витя: «8:34. Очередь огромная далеко на мосту. За час работы блокпоста протяжек не было еще»;

Марина: «8:37.В сторону Донецка льготная до посадки.

Ольга: «8: 42. Муж выехал вчера в 10-00, не проехал, остался с ночевкой. Сейчас стоит на том же месте где и остались ночевать. Еще не было ни одной протяжки. На ночевку оставались и льгота, которые не успели проехать. Очередь в три ряда. Пока прет непрерывным потоком "супер-льгота"»;

Марина: «9:19. В сторону Донецка потихоньку движется».

КПВВ «Новотроицкое»:

Татьяна: «7:17.На Еленовке в сторону Украины машин много»;

Джекиджеки: «8:32. На Донецк много машин»;

Наталья: «8:56. Машин 500 в сторону Донецка».

КПВВ «Гнутово»:

Vitos: «8:21. Пищевик на Донецк около 200 машин»;

Анна: «9:01. В сторону Украины ,очередь на пол села. Из Украины еще встречки нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.