Только 3% жителей востока Украины за возвращение Донбасса военным путем, – опрос. Новости

40% жителей востока Украины выступают за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем, и лишь 3% поддерживают военный путь. Таковы данные социологического опроса группы «Рейтинг», обнародованного 21 декабря.

В целом по Украине:

43% высказываются за борьбу за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем,

17% выступают за прекращение военных действий и замораживание конфликта,

13% – за предоставление неподконтрольным территориям автономного статуса с оставлением в составе Украины,

11% – за возвращение неподконтрольных территорий силой оружия,

8% – за отделение этих территорий от Украины,

9% – не определились с ответом.

Прекращение военных действий или предоставление Донбасса автономии больше поддерживается жителями юга и востока страны, возвращение этих территорий силой оружия – более популярная идея среди жителей запада и центра.

В то же время не менее 40% опрошенных, независимо от макрорегиона, поддерживают идею о политико-дипломатический путь решения конфликта.

Мнение респондентов восточной части страны распределились следующим образом:

возвращать Донбасс политико-дипломатическим путем – 40%,

прекращение военных действий и замораживание конфликта – 25%,

предоставление неподконтрольным территориям автономного статуса, но в составе Украины – 19%,

за возвращение неподконтрольных территорий силой оружия – 3%,

за отделение этих территорий от Украины – 5%,

не определились с ответом –9%.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» 22-30 ноября 2017 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Опрошено 2000 респондентов путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.