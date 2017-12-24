Только 3% жителей востока Украины за возвращение Донбасса военным путем, – опрос. Новости

40% жителей востока Украины выступают за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем, и лишь 3% поддерживают военный путь. Таковы данные социологического опроса группы «Рейтинг», обнародованного 21 декабря.
В целом по Украине:
- 43% высказываются за борьбу за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем,
- 17% выступают за прекращение военных действий и замораживание конфликта,
- 13% – за предоставление неподконтрольным территориям автономного статуса с оставлением в составе Украины,
- 11% – за возвращение неподконтрольных территорий силой оружия,
- 8% – за отделение этих территорий от Украины,
- 9% – не определились с ответом.
Прекращение военных действий или предоставление Донбасса автономии больше поддерживается жителями юга и востока страны, возвращение этих территорий силой оружия – более популярная идея среди жителей запада и центра.
В то же время не менее 40% опрошенных, независимо от макрорегиона, поддерживают идею о политико-дипломатический путь решения конфликта.
Мнение респондентов восточной части страны распределились следующим образом:
- возвращать Донбасс политико-дипломатическим путем – 40%,
- прекращение военных действий и замораживание конфликта – 25%,
- предоставление неподконтрольным территориям автономного статуса, но в составе Украины – 19%,
- за возвращение неподконтрольных территорий силой оружия – 3%,
- за отделение этих территорий от Украины – 5%,
- не определились с ответом –9%.
Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» 22-30 ноября 2017 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Опрошено 2000 респондентов путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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