В «ДНР» спортсменам на 18% подняли зарплаты. Аж до 4500 рублей. Новости

В «ДНР» в течение года спортивный разряд «кандидат в мастера спорта ДНР» получили 346 спортсмена, «мастер спорта ДНР» – 47 спортсмена. Как сообщает местная газета, об этом заявил «и. о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР» Александр Громаков.
Он напомнил, что в «республике» в этом году также возрожден комплекс «ГТО ДНР» («Готов к труду и обороне Донецкой народной республики»). «Проведены 5 мероприятий по сдаче нормативов ГТО в тестовом режиме с участием более 400 человек», – сказал Громаков.
По его словам, в настоящее время в «ДНР» культивируется 88 видов спорта, из них 33 – олимпийских и 55 – неолимпийских.
Громаков уверяет, что в «ДНР» работают:
- школа «высшего» спортивного мастерства,
- училище «олимпийского» резерва,
- 54 детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ).
Громаков отметил, что с января 2017 года были увеличены тарифные ставки работникам физической культуры и спорта, что позволило поднять оплату труда в среднем на 18%. Однако он не назвал размеры итоговых окладов.
Отметим, что как свидетельствуют данные «республиканского центра занятости ДНР» по состоянию на 22 декабря в спортивной сфере предлагаются вакансии со следующими ставками:
- директор учреждения организации физкультурно-спортивной направления – от 6596 руб. до 7466 руб. (3171 – 3589 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР»);
- директор школы высшего спортивного мастерства, специализированной детско-юношеской, спортивно-технической и др. – 6942 руб. (3338 грн);
- преподаватель по олимпийским видам спорта (бокс, борьба, легкая атлетика, тяжелая атлетика, настольный теннис, волейбол, футбол, баскетбол, гандбол) – 4900 руб. (2356 грн);
- тренер-преподаватель по футболу – 4530 руб. (2179 грн);
- тренер-преподаватель по боксу, спортивной акробатике, плаванию – по 4305 руб. (2070 грн);
- тренер-преподаватель по виду спорту (федерации, сборной или клубной команды, спортивной школы и т.п.) – от 4305 руб. до 4901 руб. (2070 – 2356грн);
- тренер секции легкой атлетики – 4100 руб. (1971 грн);
- инструктор по физкультуре – от 3225 руб. до 4920 руб. (1551 – 2365 грн).
Т.е. в среднем тренеру предлагается оклад в 4500 руб. (2164 грн).
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