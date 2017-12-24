Почти половина востока Украины против русского языка как государственного, – опрос. Новости

Почти половина жителей востока Украины против предоставления русскому языку статуса государственного. Таковы данные социологического опроса группы «Рейтинг», обнародованного 21 декабря.

В целом по Украине предоставление русскому языку статуса государственного:

поддерживают 29% опрошенных,

против – 63%,

не определились – 8%.

На востоке и юге страны двуязычие поддерживают не менее 40% опрошенных, в то же время не менее выступают и против этой инициативы.

Мнения жителей востока Украины распределились следующим образом:

поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного – 44%,

против – 47%,

не определились – 10%.

Меньше тех, кто за два государственных языка, среди респондентов западной Украины.

Примечательно, что за 8 лет, начиная с 2009 года, в Украине доля противников русского языка как государственного увеличилась на 23%. При этом основной рост противников данной идеи приходится на период военных действий на Донбассе.

Опрос проводился группой «Рейтинг» 22-30 ноября 2017 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Опрошено 2000 респондентов путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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