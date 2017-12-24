Почти половина востока Украины против русского языка как государственного, – опрос. Новости

Почти половина жителей востока Украины против предоставления русскому языку статуса государственного. Таковы данные социологического опроса группы «Рейтинг», обнародованного 21 декабря.
В целом по Украине предоставление русскому языку статуса государственного:
- поддерживают 29% опрошенных,
- против – 63%,
- не определились – 8%.
На востоке и юге страны двуязычие поддерживают не менее 40% опрошенных, в то же время не менее выступают и против этой инициативы.
Мнения жителей востока Украины распределились следующим образом:
- поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного – 44%,
- против – 47%,
- не определились – 10%.
Меньше тех, кто за два государственных языка, среди респондентов западной Украины.
Примечательно, что за 8 лет, начиная с 2009 года, в Украине доля противников русского языка как государственного увеличилась на 23%. При этом основной рост противников данной идеи приходится на период военных действий на Донбассе.
Опрос проводился группой «Рейтинг» 22-30 ноября 2017 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Опрошено 2000 респондентов путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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