Большинство украинцев против визового режима с Россией, – опрос. Новости

62% восточной части Украины выступают против введения визового режима с Россией, а 25% поддерживают данную инициативу. Таковы данные социологического опроса группы «Рейтинг», обнародованного 21 декабря.

В разрезе Украины в случае проведения референдума о введении визового режима с Россией:

эту инициативу поддержали бы 32% опрошенных,

против нее – 51%,

не голосовали бы – 4%,

не определились с ответом – 13%.

Социологи отмечают, что больше всего сторонников визового режима с Россией среди опрошенных западных регионов – 42%. В то же время, столько там и не поддерживают эту инициативу. В других макрорегионах противников идеи введения визового режима с Россией больше чем сторонников.

Опрос проводился группой «Рейтинг» 22-30 ноября 2017 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Опрошено 2000 респондентов путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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