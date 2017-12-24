Сводка из зоны АТО за 23 декабря: версии сторон конфликта. Новости

По итогам 23 декабря все стороны вооруженного конфликта на Донбассе заявляют о нарушении «новогоднего» перемирия в Донецкой и Луганской областях.

Так, на протяжении прошедших суток, 23 декабря, украинские военные зафиксировали 3 факта нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил спикер штаба АТО Василий Лабай.

Он отметил, что вчера днем были обстреляны подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского Донецкой области.

«К сожалению, в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий ВСУ. Он получил ранения несовместимо с жизнью в районе Светлодарск дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину», – сказал Василий Лабай .

Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей.

В «ДНР» заверяют, что их позиции вчера были обстреляны 4 раза, по подразделениям было выпущено 42 различных боеприпаса.

«ЛНР» уверяет, что 23 декабря по их позициям 2 раза открывали огонь. «Обстрелам подверглись позиции солдат ЛНР у Фрунзе и Калиновки. ВСУ вели огонь из 82-мм минометов (16 мин), автоматических гранатомётов станковых (29 выстрелов), подствольных гранатомётов, зенитных установок и стрелкового оружия. Разрушений строений, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих народной милиции ЛНР нет», – говорится в сообщении «народной милиции ЛНР».

Напомним, что с 00:00 23 декабря, согласно достигнутой Трехсторонней контактной группой в Минске договоренности, вступило в действие «новогоднее» перемирие.