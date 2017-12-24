Ситуация в пунктах пропуска утром 24 декабря. Новости

Сегодня утром, 24 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 23 декабря, всего через КПВВ было оформлено 42,7 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9990 чел. и 1115 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10540 чел. и 1770 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7960 чел. и 1455 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4775 человек и 1055 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9410 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/70;

КПВВ «Марьинка» – 50/250;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/10;

КПВВ «Гнутово» – 60/80.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Иляна: «Муж звонил в 7:30, в пешей очереди перед ним человек 200, и за ним где-то так же. Машин много»;

Иван: «8:15. Стоим под знаком 800, сзади еще 18 машин, едем из Украины».

КПВВ «Марьинка»:

Ольга: «9:00. На Донецк очередь почти до кольца. Движение есть, но редко. Очень много "льготы", лезут без очереди»;

Светлана: «09:08. На Каргиле (Каргилле) из Донецка от моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «8:35.Новотроицкое в сторону Донецка: конец очереди – на середине моста»;

Татьяна: «09:00. На Волновахе – на Донецк очередь от четверти моста».

КПВВ «Гнутово»:

Екатерина: «06:20. На Донецк 25 машин»;

Ксения: «08:20. На Мариуполь под Пищевиком около 80 м общая».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» очевидцы не сообщают.

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