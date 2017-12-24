В «ДНР»: Жители Дебальцево показали, какая у них елка (Фото). Новости

В неподконтрольном Дебальцево (Донецкая обл.) 22 декабря на центральной площади состоялось торжественное открытие новогодней елки города. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Жители отмечают, что мероприятие прошло традиционно: выступление коллективов самодеятельности, театрализованное представление со Снегурочкой и Дедом Морозом, речи «администрации» города, хороводы, конкурсы, ну, и само зажжении огней елки.

Новшеством этого года стал фейерверк.

Читайте также: