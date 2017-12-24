В «ДНР»: Сильный ветер валит новогодние елки (Фото). Новости

В Донецке из-за сильного ветра сегодня, 24 декабря, упала новогодняя елка, установленная в Ленинском районе города. Об этом сообщают пользователи соцсети, подтверждая ситуацию фотографией.

Судя по локации, инцидент произошел у супермаркета «Обжора» на Ленинском проспекте.

Фото: соцсети

Пользователи отмечают, что аналогичная ситуация произошла и в неподконтрольном Новоазовске (Донецкая обл.):

Фото: соцсети

Читайте также: