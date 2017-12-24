Пряник: Пушистый антидепрессант и «тепловизор» бойцов ВСУ в АТО (Фото). Новости

На передовой в зоне АТО к военнослужащим Вооруженных сил Украины прибился щенок. Его назвали Пряник. Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения Украины».

«Вместе с нами отдыхает, помогает наряды нести. У собаки намного лучше слух и нюх – круче любого тепловизора и ночника», – сказал военный Александр.

По словам бойца Владимира, когда Пряник подрастет, он будет хорошим сторожевым псом. «Мы его потихоньку здесь приживаем, чтобы он служил. Пока еще маленький, но подрастет, будет хороший сторожевой пес», – считает он.

На этих позициях тепловизор не всегда выручает военных. «За кустарником, который впереди нас, очень плохо берет тепловизор. По сути, вообще не берет. Все, что мы можем видеть, это уже в ночник, когда уже выходят из зеленки. А собаки такие вещи гораздо лучше чувствуют», – говорит Александр.

Также бойцы поделились, что Пряник помогает им и морально. «Живое существо, оно к тебе ластится. Гораздо приятнее. Любовь все чувствуют, а маленькое животное еще и успокаивает», – сказал Владимир.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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