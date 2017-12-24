Как менялся дизайн главной елки Донецка: 2011-2017 (Фото). Новости

До декабря 2012 года главная новогодняя елка Донецка, традиционно устанавливаемая на площади Ленина, была «живой» – каркас обвивали деревцами и сосновыми ветвями. «Донецкие новости» проследили, как изменялся дизайн центральной елки города.

Декабрь 2011. В городе ходили слухи о том, что главная елка Донецка может быть «живой» последний раз. Но, городской голова Александр Лукьянченко заверил, что установка искусственной ели не планируется. При этом начальник главного управления благоустройства и коммунального обслуживания Константин Савинов тогда сообщил, что вариант с искусственной елкой все-таки рассматривался. Но, от него отказались в первую очередь по причине дороговизны. Ель из живых деревьев на металлическом каркасе обошлась городу в 65 тыс. грн, а аналогичная искусственная обошлась бы в полтора-два миллиона.

Новый 2012 года Донецк встречал с главной елкой, среди елочных украшений которой присутствовали и футбольные мячи – дань предстоящему чемпионату Европы по футболу ЕВРО-2012.

Декабрь 2012. К новому 2013 году в Донецке впервые установили искусственную ель, а к ее украшению были привлечены профессиональные дизайнеры. В прежние годы внешнему виду (в том числе и площади Ленина) никто особого внимания не придавал.

Это была дизайнерская разработка группы компаний, которые являются официальным представителем французской компании – разработчика и изготовителя праздничной иллюминации и световых декораций, украшавших Эйфелеву башню для празднования миллениума, и именно эта компания каждый год украшает Елисейские Поля.

Стоимость новой искусственной елки составила 2,7 млн грн, которые уплатили спонсоры. Ее высота – 23 метра и диаметр 10 метров. Общая протяженность светодиодных гирлянд составила 3400 метров. В новогоднем наряде донецкой елки присутствовали стилистически выраженные мотивы зимней украинской ночи. Звезды и полумесяц – доминирующие элементы на главном новогоднем атрибуте.

Нижняя часть иллюминации елки напоминала очертание донецких терриконов. Венчала новогоднюю красавицу вращающаяся звезда.

Декабрь 2013. Изюминкой светодиодного дизайна стали детские рисунки – для этого администрация города провели конкурс детских рисунков среди школьников Донецка на тему «Оформление Новогодней елки». Из полученных рисунков выбрали 10-12 наиболее интересных, на основе которых дизайнеры делали эскизы световых мотивов.

В итоге такая концепция оформления ели вышла оригинальной, радостной и яркой.

Декабрь 2014. Несмотря на начавшийся вооруженный конфликт, в декабре 2014 года новогодние празднества в Донецке не отменили. Это была первая новогодняя елка, открывшаяся уже во временно неподконтрольном украинской власти Донецке.

Для главной новогодней елки «ДНР» был использован прежний 23-метровый украинский каркас, однако была украшена по-новому – на эти цели потратили 1,5 млн грн (до сентября 2015 года на неподконтрольной территории денежной валютой являлась гривна).

Декабрь 2015. Из новшеств – в России была закуплена новая гирлянда длиной более 3 км.

Декабрь 2016. Для монтажа ели использовался все тот же каркас 2012 года, а украшена она была светодиодной гирляндой, которую в 2015 году приобрели в России. Гирлянда состояла из ламп контрастного синего и белого цветов, которые напоминают снежки.

Декабрь 2017. В этом году форма елки осталась прежней, а оформление изменилось за счет перепрограммирования все той же 3-метровой российской гирлянды и использования 150 игрушек. При этом цветовая гамма была сохранена – бело-синяя.

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