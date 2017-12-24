Зарегистрирован законопроект о коллаборационизме: Основные положения. Новости

Лица, причастные к коллаборационизму, будут ограничены в правах. В частности, выделяются 9 основных направлений таких ограничений. Об этом говорится в проекте закона «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который был зарегистрирован 20 декабря в Верховной Раде.

Авторами законопроекта являются 9 народных депутатов, среди которых: Сергей Высоцкий, Андрей Левус, Игорь Лапин, Дмитрий Тымчук и др.

«Агрессия Российской Федерации против Украины, которая продолжается с февраля 2014 года, привела к многочисленным человеческим жертвам, оккупации значительной части территории Украины, большим экономическим потерям. Кроме того, в ходе международного вооруженного конфликта получило распространение явление коллаборационизма. Именно коллаборационисты часто играли определяющую роль в содействии захвату украинских территорий и помощи агрессору», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы считают, что события, которые произошли на территории Украины, и способы осуществления враждебных действий требуют разработки новых подходов к противостоянию агрессору. Кроме того, по их мнению, постконфликтное урегулирование невозможно без восстановления справедливости и ограничения ряда прав лиц, причастных к коллаборационизму.

В проекте закона уточняется основная терминология:

коллаборационист – лицо, которое сотрудничало (-ет) с врагом при осуществлении им агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины; способствовало (-ет) в осуществлении такой агрессии или развертывании конфликта; оказывало (-ет) врагу помощь при подготовке и проведении такой агрессии, при развертывании вооруженного конфликта;

– лицо, которое сотрудничало (-ет) с врагом при осуществлении им агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины; способствовало (-ет) в осуществлении такой агрессии или развертывании конфликта; оказывало (-ет) врагу помощь при подготовке и проведении такой агрессии, при развертывании вооруженного конфликта; коллаборационизм – сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта;

– сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта; сотрудничество с врагом – любое участие, совершение совместных с врагом действий, направленных на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

Авторы законопроекта констатируют, что сейчас лица, причастные к коллаборационизму, продолжают занимать или претендовать на высокие должности в государстве, что является недопустимым. «Кроме того, в ходе урегулирования конфликта многим таким лицам будет предоставлена амнистия, к ним будет применено законодательство по недопущению преследования и наказания лиц – участников событий на временно оккупированной территории Украины», – продолжают парламентарии.

Они настаивают, что коллаборационизм должен быть осужден, а определенные права коллаборационистов ограничены в целях защиты национальных интересов Украины. «Кроме того, такое решение Верховной Рады Украины будет способствовать общественному согласию, решению этого вопроса в правовых рамках и избежанию самосудов», – уточняется в пояснительной записке.

Авторы акцентируют, что задачей законопроекта является ограничение прав лиц, причастных к коллаборационизму, правовая регламентация данного процесса. После проведения определенной проверки на выявление причастности человека в сотрудничестве с врагом, в частности, коллаборационистам предлагается запретить:

занимать любые должности государственной службы и службы в органах местного самоуправления; избираться в органы государственной власти и органов местного самоуправления; осуществлять правосудие в соответствующем суде; быть лицом рядового и начальствующего состава правоохранительных органов и работником других органов, которым присваиваются специальные звания, военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других военных формирований; занимать (быть назначенным или избранным) любые другие должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления; назначаться, избираться, быть включенным в комиссии, рабочих групп, других органов, образующихся при органах государственной власти или местного самоуправления, быть привлеченным экспертом по работе указанных органов; назначаться на работу на объект, имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности государства; быть допущенным к государственной тайне; получать разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного охотничьего, холодного, пневматического оружия.

Предполагается, что проверку на коллаборационизм будет проводить специальная комиссия. Кроме того, результаты проверки будут открытыми для общественности.

По состоянию на сегодня, 24 декабря, данный законопроект находится на ознакомлении в 8-ми профильных комитетах Верховной Рады, по заключению которых будет принято решение – выносить его на голосование в Раду или нет.

Напомним, по мнению советника министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеси Цыбулько, законопроект о коллаборантах спровоцирует эскалацию конфликта на Донбассе и сам он противоречит Минским соглашениям.

Народный депутат Наталья Веселова также считает, что законопроект вряд ли будет способствовать возврату неподконтрольных территорий.

Представитель экспертной группы по вопросам деоккупации Донбасса Елена Стяжкина подчеркивает, что закон о коллаборационизме – это, прежде всего, закон об амнистии, который амнистирует 80% людей, ныне живущих на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса.

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