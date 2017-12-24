Ситуация в пунктах пропуска днем 24 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Денис: «10:10. На Марьинке в сторону Донецка очередь почти до марьинского кольца»;

Николай: «12:09. На Каргиле в сторону Курахово 25 - 30 машин, льгота – 10 машин. На украинском нулевом – никого. На Каргиле в сторону Донецка много машин»;

Денис: «12:34. Марьинка на Донецк – 125 машин общая очередь и 25 машин льгота. Это до броневика, дальше не вижу»;

Николай: «12:44. На Марьинке в сторону Донецка много.... Почти до кольца»;

Лена: «12:50. На Каргиле машин на 30 в сторону Украины, льготы нет. В Донецк с обеих сторон много машин. Пеших в Донецк много, из Донецка на нулевом пусто».

КПВВ «Новотроицкое»:

Татьяна: «10:40. Очередь на Донецк на Новотроицке – до моста, движется не плохо, если бы не псевдольгота, было бы быстрее. 2часа назад мы были на середине моста, сейчас уже дали талон, будем заезжать»;

«NameNou»: «11:00. На Донецк на Новотроицке машин 100, очередь до середины большого моста. Льготы 15-20. Машины постоянно прибывают, но движение есть. Пеших полных 2 навеса и еще половина»;

Татьяна: «11:50. На Волноваху на Новотроецке и нулевом машин нет, проезжают "сквозняком". На Еленовке в сторону Донецка очередь дальше сигаретного ларька»;

Богдан: «11:50. На Мариуполь негде очереди нет»;

«NameNou»: «12:20. На Еленовке в сторону Донецка ппц. Очередь начинается задолго до бетонных блоков, почти сразу на переезде между полосами дороги. Новотроицк пропускают на Донецк в 6 полос, на каждую полосу работают по 2 окошка, очень быстро. На Перлыне на Мариуполь машин до десятка, пеших нет. Автобусы на Донецк стоят, ждут загрузки»;

Дмитрий: «13:15. Новотроицкое в сторону Донецка прошли за час, на въезд на таможню днр – очередь большая»;

Игорь: «13:55. На Мариуполь очереди нет нигде. Пеших человек 100 на Перлине».

КПВВ «Гнутово»

Дмитрий: «10:24. В Пищевике на Донецк 150+»;

Витос: «11:50. Октябрь – пусто, Пищевик –10 машин на Мариуполь»;

Китти: «12:30. Гнутово на Донецк машин 150,на Куликово – пусто в обе стороны. Пеших почти нет. Пропускают живенько»;

Антон: «12:30. На Октябре в Донецк машин 40, движемся. На Донецк на Гнутово пускают в 7 рядов, движение активно. Гнутово на Мариуполь – 15 машин, пеших нет».

Антон: «12:46. На Октябре в Донецк очередь увеличилась до 70-80 машин»;

О ситуации днем на КПВВ «Майорск» и КПВВ «Станица Луганская» очевидцы не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

Богдан интересуется: «При пересечении границы инвалид ходячий с ДЦП относится к льготникам?».

Очевидцы ему отвечают:

Едена: «Если 1 группа инвалидности»;

Татьяна: «Берете документы, идете и узнаете на блокпост. Все индивидуально, на кого попадете»;

Сергей: «Лучше сразу подходить к начальнику смены (более лояльный к инвалидам, чем те, кто стоит на КПП);

Светлана: «С ДЦП сразу видела проходят к окошкам. В очереди не стоят».

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