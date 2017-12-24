Недвижимость на неподконтрольном Донбассе: Как продать квартиру в Донецке. Новости

Многие переселенцы вынуждены избавляться от недвижимости на временно неподконтрольной украинской власти территории и искать варианты на мирной территории.

Из-за боевых действий семья Софии переехала из Донецка. Сначала снимали квартиру в Мариуполе. После рождения ребенка задумались о приобретении собственного жилья. Решили продать свою 2-х комнатную квартиру в Донецке, однако поняли, что это полностью их проблему с жильем не решит. «2 года назад просто не было покупателей, а 9 тыс. для нас была приемлемая цена, потому что хотелось продать хоть как-то. Сейчас реальные покупатели были, но они предлагают и того меньше. А просмотрев ценовую политику по Мариуполю, квартиру можно найти, но за 9 тыс. она будет не в жилом состоянии», – рассказала переселенка София Сенина.

По наблюдениям риелторов, до вооруженного конфликта 1-комнатная квартира в Донецке стоила в среднем около 35 тыс. долларов. Сейчас цена упала как минимум втрое.

В то же время, в городах области, подконтрольных украинской власти, цены выросли в разы. На цену влияет не только состояние квартиры и ее удаленность от центра, но и расположение района недвижимости от линии фронта. «У нас есть в Калининском районе двухкомнатная квартира 10 тыс. По большому счету, должна была уйти быстро, а вот уже продают второй месяц и очередь не стоит», – отметила донецкий риелтор Елена Афоненко.

Процесс продажи жилья на неподконтрольной территории может длиться до 2-х месяцев. Согласно «распоряжению» «властей ДНР», продавец недвижимости должен зарегистрировать свою квартиру в «минюсте» и после обратиться в «БТИ» для изготовления технического паспорта «республиканского» образца. При этом документ действителен в течение года. Оформление всех документов обойдется не дешево. «БТИ выставляет счет. В среднем 1-комнатная квартира около 1000-1200 руб. (481-577 грн по курсу "центрального республиканского банка ДНР" на 24.12.17) они выставляют. Вот там вы оплатили, потом вас взяли на регистрацию – 700 руб. (337 грн), потом на информационные справки 300 руб. (144 грн), и оценка 1200 руб. (577 грн). И услуги нотариуса, где-то 5 тыс. руб. (2404 грн), где-то 6 тыс. руб. (2885 грн). Нотариальные затраты – это 200 долларов», – рассказала донецкий риелтор.

Правила продажи недвижимости «ДНР» ввела в начале 2017 года. Все сделки, заключенные до этого времени на территории «республики» не признаются. Подтвердить свое право собственности на квартиру украинского образца нужно в «межведомственной комиссии по легализации документов». Но информацию о том, что при этом собственник жилья лишается украинских документов, в донецком агентстве недвижимости отрицают. «Ваш правоустанавливающий документ здесь регистрируется, но никаких штампов на нем ставиться не будет. Допустим, вы здесь извлечения зарегистрировали о госрегистрации, а потом передумали продавать и она у вас чистая без всяких этих остается действительна», – уверяет Елена Афоненко.

Для официального оформления сделки на украинской территории нотариусу нужно предоставить справку о количестве прописанных в квартире человек. А такой документ выдается только в местных центрах административных услуг. В тоже время ни одна украинская организация документы с печатями «республики» не признает. «Мы все знаем, что нет подконтрольных Украине органов местного самоуправления на неподконтрольных территориях. Справки, выданные теми органами, нотариусы Украины принять не могут», – отметила нотариус Юлия Петутина.

Министерство юстиции Украины пошло навстречу и уже приняло изменения в порядок совершения нотариальных действий. Теперь при оформлении наследства и продажи квартир информации о прописанных в ней людях верят на слово собственнику. «Если в квартире или доме прописаны дети, то в таком случае собственник обращается в органы опеки и попечительства, которые на подконтрольной Украине территории выполняют обязанности тех органов, которые работали в Донецке и Луганске», – сказала нотариус.

Официальной статистики о сделках, проведенных на неподконтрольных территориях, нет. Как и нет информации о количествах фактов мошенничества. Правоохранительные органы предупреждают – сделки, совершенные на территории «Л/ДНР», в судебном порядке могут быть признаны недействительными.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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