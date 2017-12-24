В неподконтрольной Макеевке готовится мощный взрыв, – штаб АТО. Новости

Завтра, 25 декабря, в неподконтрольной Макеевке (Донецкая обл.) планируются испытания взрывчатых веществ, в результате чего может произойти мощный взрыв. Об этом сегодня, 24 декабря, предупреждает пресс-центр штаба АТО.

«По данным разведки штаба АТО, завтра, 25 декабря, в день празднования католического Рождества планируется испытания взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности», – говорится в сообщении.

В штабе АТО уточняют, что примерно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. «В рабочее время могут пострадать гражданские лица – работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях», – отмечают в пресс-центре.

Украинская сторона рассматривает подобные действия как провокацию, нацеленную на последующие обвинения разведывательных подразделений ВСУ в якобы диверсионной деятельности на временно неподконтрольных территориях.