Тука объяснил, почему украинские власти не занимаются поселками «серой зоны». Новости

Украинские военные не занимают населенные пункты «серой зоны», чтобы не подвергать их обстрелам, которые могут разрушить их окончательно. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Присутствие наших Вооруженных Сил в населенных пунктах, которые называются "серая зона", превращают эти населенные пункты в мишень. Поэтому очень часто эти населенные пункты не занимаются ни одной стороной, ни другой. Только для того, чтобы не превратить эти населенные пункты в руины окончательно. Только по этим причинам», – говорит он.
По его словам, в 2017 году были случаи, когда населенные пункты «серой зоны» занимали украинские военные. «Хотя за последний год были случаи, когда наши воины заходили и брали под контроль такие населенные пункты. И, понятное дело, там сразу более-менее налаживалась жизнь. На 80% жизнеобеспечение людей, которые живут в таких пунктах исключительно поддерживается волонтерами», – сказал Тука.
По информации координатора гуманитарной миссии «Пролисок» Евгения Каплина, в некоторых населенных пунктах «серой зоны» украинские военные присутствуют, но ситуация от этого не улучшается. «У нас есть населенные пункты, в которых есть украинские военные, у меня около 50 таких, но от этого не прибавилось там наличие социальных служб», – говорит волонтер.
Как сообщалось ранее, в прифронтовой Жованке (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) люди несколько лет выживают за счет помощи волонтеров, в населенном пункте проблемы жизнеобеспечения жителей украинскими властями не решаются.
По видеоматериалам ток-шоу PolilogUA Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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