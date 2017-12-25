Дети «серой зоны»: Бабушка, если убьют, то пусть убьют нас двоих (Фото). Новости

Десятилетняя школьница Зарина Эминова (на фото) до войны жила с бабушкой и дедушкой в Жованке (Донецкая обл.). Это село находится вблизи Бахмута, на самой линии разграничения. Люди там уже третий год страдают от обстрелов. 8 марта девочка провела не за праздничным столом в кругу друзей, а с бабушкой в подвале. Прячась от обстрелов, внезапно накрывших прифронтовую Жованку, девочка едва осталась жива.

«Когда начинались обстрелы, я говорила ей: "Зарина, в подвал беги". Но она не убегала, а брала меня за руку и говорила: "Бабушка, если убьют, то пусть убьют нас двоих"», – рассказывает бабушка девочки.

Фото: скриншот видео

Один из таких обстрелов стал для Эминовых фатальным. 8 марта в их дом попали сразу 6 снарядов. По словам бабушки, семья едва успела спрятаться в подвале. «Начался обстрел, мы были в доме, мы все, как были босиком, побежали в подвал. Зарина первая зашла, потом я, потом внук. Мы ее спрятали в угол, закрыли собой, а сын последний шел, его взрывной волной кинуло в подвал, уже попало три снаряда в дом, потом снаряд попал в выход в подвал, все осколки полетели в подвал, мы сидели за стеночкой, подвал завалило полностью», – рассказала бабушка Зарины.

По словам женщины, выбраться из подвала семье помогли украинские военные. «Ночью прибежали солдаты, и спросили, все ли живы. Мы не могли вылезти, у нас вытяжная труба, мы через трубу кричали. Они сказали, чтоб сидели до утра. Утром они пришли, раскопали. Было страшно, дома не было, стены все раскиданы, рядом живет дочка, пошла к ней, говорю: "Примите бомжей, мы бомжи, нам жить негде"», – говорит Тамара Эминова.

Фото: скриншот видео

Два месяца Эминовы искали приюта у родных и знакомых. Со временем, переехали в небольшой городок Часов Яр, в собственный дом, который помогли приобрести волонтеры. «Можно было выбрать дом и получше, но мне было страшно, что если потом не помогут купить, то негде будет жить. Брала то, что было», – говорит пожилая женщина.

Фото: скриншот видео

По словам бабушки ребенка, в первый класс Зарина пошла в Жованке до начала боевых действий. «Она пошла в первый класс там в школу, потом началась война, второй класс она не закончила, третий класс училась дома, я ее учила, давали задания учителя, мы учились. Четвертый класс она пошла в интернат, и вот пятый класс тоже в интернате учится», – говорит Тамара Эминова.

Для Зарины Часов Яр и новый дом так и не стали родными. «Я к этому дому не привыкла. У меня в прежнем доме была площадка рядом, много друзей. Мы собирались вместе, играли», – вспоминает Зарина.

Она жалуется, что ей всегда «хочется поплакать». Девочка даже отказалась переходить в другую школу, скучая за друзьями из Бахмута. В интернат, где школьница училась последние месяцы перед трагедией, она ходит и сейчас.

В данный момент в интернате обучаются 77 учеников. При таком количестве детей, учебное заведение могут закрыть, тогда Зарине придется ходить в другую школу, где все чужое и непривычное. А это снова травмирует ребенка.

По словам психолога Бахмутской школы-интерната №1 Карины Мирошник, Зарина осталась учиться в школе-интернате в Бахмуте. «Сначала сменилось место проживания, а теперь еще и место обучения. Я у нее спрашивала: "Вы же переехали в Часов Яр, почему ты не пошла в ту школу в начале учебного года?" Она сказала, что очень хочет тут остаться. Любое изменение привычной жизнедеятельности для ребенка – это стресс. И сопровождение психологическое необходимо», – сказала работник интерната.

По материалам видеосюжета «PolilogUa». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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