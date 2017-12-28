В «серой зоне» школа для детей единственное спасение: История ребенка из Торецка (Фото). Новости

Село Северное расположено на окраине Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) в нескольких метрах от линии фронта. Предприятия в этом населенном пункте не работают, развлечений – никаких. О том, что в Северном живут люди, напоминает разве что школа, в которой для детей прифронтового села проводят внеклассные занятия, различные кружки и обмен опытом с учениками западной Украины, только чтобы отвлечь внимание детей от войны.

По словам учащейся Торецкой школы №10 Владиславы Трошиной, тема войны здесь очень болезненная. «Работники школы стараются, чтобы фактор войны остался незаметным, и выражать свои мысли по этому поводу не принято. Это очень болезненная для нас тема, и на нее никто не хочет разговаривать», – говорит школьница.

По словам педагогов, в школе научились преодолевать психологические последствия от боевых действий у детей, а вот справится с физическими заболеваниями – сложнее. В населенных пунктах «серой зоны» для этого не хватает ни специалистов, ни денег. «У нас шахты закрыты, поэтому безработица, дети остаются без родителей, родители едут на заработки. На школу 120 неполных семей из 383 учеников по школе», – рассказала учитель.

13-летняя Лиза школу посещает редко, чаще бывает в больницах. У девочки обнаружили надпочечную опухоль, медики Торецка оказались бессильны.

На лечение девочки деньги вынуждена собирать ее бабушка Ирина Шевцова. «Что мы ей только не давали, что мы ей ни кололи, чтобы обезболивало. Ее колят, а у нее все равно боли. У нее стала неметь нога, у нее стала неметь спина. Мне врач в лоб сказал, что у нас метастазы пошли. Я думала, что умру», – говорит женщина.

На днях девочку прооперировали в Днепровской клинике, деньги собирали всей школой. Мама Лизы, хоть и работает за границей, не успевает зарабатывать на лечение дочери, а пенсии бабушки, с которой осталась девочка, не хватает. «Мы три больницы поменяли, мы много денег потратили. Занимать будем, можно ж недвижимость заложить и взять в банке деньги. Ну, что ж, останемся без квартиры», – добавила бабушка больного ребенка.

Впереди Лизу ожидает долгая реабилитация, а это снова деньги. Девочка мечтает вылечиться, но ей стыдно просить о помощи. «Я до сих пор прошу бабушку, чтобы она не брала деньги. Мне не нравится, что потом приду в школу и начнут говорить, что собирали деньги и тому подобное», – говорит ребенок.

Фото: скриншот видео

По материалам видео ток-шоу PolilogUA Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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