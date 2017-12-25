Предновогодние цены в Покровске: Во сколько обойдется праздник (Фото). Новости

Перед новогодними праздниками торговля на рынках Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) значительно оживилась. Продавцы пока цены не повышают. Однако подскочат ли они перед самым праздником – пока держат в тайне. Во сколько же местным жителям обойдутся праздничный стол и главные новогодние атрибуты.

До Нового года осталось меньше десяти дней. Перед новогодними праздниками количество покупателей на рынках увеличилось. В основном, заранее покупают мясную продукцию, пока она не подорожала. В то же время, продавцы отмечают, что сдерживают цены на прежнем уровне, как только могут. Сейчас ребро и говяжью грудину можно купить за 70 грн, мякоть за 120 грн. такая же цена и на мякоть свинины. «Закупка поднялась очень сильно, но цены стараемся сдерживать», – отмечает продавец Наталья.

Фото: скриншот видео

Также, по словам покупателей, цена на кур осталась прежней, в пределах 65 – 75 грн за килограмм, а гуси – 90 грн за кг.

Одно из основных блюд, которое готовят украинцы к праздничному столу – холодец. Но, как рассказывают продавцы, для покровчан такое блюдо обойдется дорого. «Свиная ножка будет стоить 80 – 100 грн. Говяжий хвост – вытягивает в среднем 150 грн. Это около 2 кг. Если еще добавить курицу, то она обойдется в 150 – 200 грн», – рассказывает Наталья.

Еще одно традиционное блюдо – салат «Оливье». Если рассчитывать на семью из 4-х человек, то это блюдо «потянет» на 100 грн. Самые дорогие компоненты: яйца и колбаса. «Для "оливье" колбаска от 48 грн за килограмм. Можно купить за 55 грн, 66 грн – из птицы, и за 88 грн. за килограмм», – рассказывает продавец Алла.

И какой же Новый год без основного украшения этого праздника – елки. Сейчас «зеленую красавицу» продают в Покровске едва ли ни на каждом перекрестке. Но, самая активная продажа – на главной торговой площади перед «Универмагом».

Фото: скриншот видео

Продавец Александр утверждает, что привез своих красавиц из Закарпатья, поэтому и цена соответствующая. «От 180 грн – маленькие, и выше, до 400 – 500 грн за дерево, в зависимости от размера елки. Но это не значит, что продам ель только за 180 грн. На рынке торг всегда уместен», – подчеркивает Александр.

Однако, можно купить елку и дешевле. Деревца, которые привезли из Полтавского питомника, обойдутся от 120 до 300 грн за ель. Если постараться, то можно найти хорошую елочку и за 100 грн., еще и поторговаться. Но, при этом, нужно обращать внимание, не браконьерское ли дерево. «При покупке в лесничестве выдаются чипы, которые вешаются на дерево», – подчеркивает Александр.

Конечно же, к елочке нужно купить и украшения. По словам продавцов, цены не сильно отличаются от прошлогодних. И товар можно найти на любой кошелек. «Дождик будет стоить от 2,5 грн за маленький, 3 грн – средний, и 10 грн за крупный. Игрушки немного подросли в цене. Есть наборы по 25 – 30 грн. Можно купить игрушки поштучно: от 2 грн до 7 грн за штуку», – поясняет продавец Андрей.

Фото: скриншот видео

Не слишком пугают ценниками и гирлянды. Так, 7 – 8 метровое светодиодное украшение можно купить за 45 грн. Вместе с тем, продавцы праздничных товаров отмечают, что кто-то из покупателей ищет подешевле, а другие – наоборот, на цену не обращают внимания. Но требования каждого из них, покровские торговцы готовы удовлетворить в полной мере.

Источник: ТК «Орбита». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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