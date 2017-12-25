А до июля 2014 года на Донбассе с кем воевали? Менендес о решении Гаагского трибунала. Новости

Политики говорят о международном вооруженном конфликте на Донбассе, но умалчивают о более раннем решении Гаагского трибунала. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

«В международном Гаагском трибунале было сказано, что все-таки есть факт российской агрессии, и у нас это повесили на знамена: "Вот, смотрите, в Гаагском трибунале признали". А там же четко сказано, что есть признаки прямого вооруженного вмешательства России, начиная с июля 2014 года, с оговоркой, как минимум. Это все, что связано со сбитым Боингом, потом Иловайский котел и так далее. Но АТО у нас началась 11 апреля 2014 года, то есть апрель, май, июнь и половина июля вы с кем воевали-то? Если Россия вмешалась только в июле, то с кем Украина воевала до этого? Сложный же вопрос», – говорит он.

По его мнению, процессы, связанные с рассмотрением вооруженного конфликта на Донбассе, которые идут в Гаагском трибунале займут еще десятки лет, но нужно признать, что в нем есть огромный фактор внутриукраинского конфликта. «Нужно признать, что в этом конфликте есть гигантский пласт внутриукраинской разборки. Весь период независимости Украины поводов для внутреннего конфликта условно между востоком и западом, между Донбассом и Киевом было хоть отбавляй. Но хватало мудрости нашим политическим элитам заключать компромиссы, договариваться с друг другом и уходить от этого», – считает Менендес.

Как сообщалось ранее, согласно результатам предварительного расследования событий в Украине времен Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала агрессии РФ против Украины на Донбассе, в Международном уголовном суде (МУС, Гаагский трибунал, Нидерланды), на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт, параллельно с не международным. В ответ в России заявили, что РФ не признает юрисдикцию МУС в вопросе военного противостояния российских и украинских военных на Донбассе и не будет оспаривать его решение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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