Миротворцы на Донбассе могут появиться осенью 2018 года, – политолог. Новости

Миротворческая миссия на Донбассе может появиться не ранее осени 2018 года, в ее составе могут быть представители стран, не являющихся членами НАТО, и только после миротворцев возможна реализация политической части Минских соглашений. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал политолог Алексей Якубин.

«Высока вероятность того, что в 2018 году мы все-таки увидим миротворческую миссию, скорей всего, осенью 2018 года. Я думаю, что это будет российская резолюция, на ее основе будет дополнено введение миротворцев на Донбасс. Это может быть даже на всей территории Донбасса», – говорит он.

Якубин считает, что в составе миротворческой миссии будут участвовать представители нейтральных стран. «В Евросоюзе мы это широко обсуждали, кто будет входить в состав миротворцев. Скорей всего, это будут нейтральные страны, например, Австрия или Финляндия. Страны, которые не входят в НАТО, – это тоже очень важный элемент. Со стороны России звучали тезисы, чтобы это были, возможно, страны ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности, – прим.), возможно Беларусь, Армения и не просто так у нас ухудшились отношения с этими странами», – сказал он.

Он также назвал причины, по которым процесс введения миротворческой миссии на Донбасс не может быть быстрым. «Достаточно много усилий надо потратить на саму организацию миротворческой миссии. Должна провести мониторинг Организация Объединенных Наций о количестве людей и бюджете миротворческой миссии. Плюс есть еще расчет действующей власти, чтобы выборы президента прошли без неподконтрольных территорий», – продолжил Якубин.

По мнению политолога, после введения миротворческой миссии на Донбасс украинский парламент должен начать внедрять в действие политическую часть Минских договоренностей. «Миссия вводится осенью 2018 года, определенный период ее нахождения там, парламент должен параллельно с этим принять политическую часть "Минска", я имею ввиду закон о выборах, об амнистии, продление особого статуса. После этого там проводятся выборы, начинает формироваться власть, после этого парламентские выборы у нас проводятся синхронно», – отметил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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