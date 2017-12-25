Около 600 тыс. детей из Донбасса должны иметь статус «дети войны», – эксперт. Новости

В Украине около 600 тыс. детей должны иметь статус «дети войны», но государство до сих пор не обеспечило ни такого статуса, ни возможности для реабилитации пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказала эксперт по правам детей Светлана Клочко.

«Прошло уже три года, пошел четвертый год войны, а в государстве до сих пор нет утвержденной программы психологической реабилитации детей, которые получили травму войны. Более того, на сегодняшний день эксперты по защите прав ребенка бьются над тем, чтобы детям войны дали такой статус», – говорит она.

По ее словам, получить статус «дети войны» пострадавшим от конфликта на Донбассе сейчас можно, но практически нереально. «Мы привыкли, что у нас люди старшего возраста имеют статус детей войны. На сегодняшний день, с боем, в апреле этого года было принято постановление "О предоставлении статуса ребенку, который пострадал от боевых действий и вооруженного конфликта". Но это постановление Кабинета министров Украины, к сожалению, прописано таким образом, что получить официально этот статус могут, в лучшем случае 100-200 детей, а у нас таких детей, по оценкам ЮНИСЕФ более 600 тысяч», – рассказала Клочко.

Она добавила, что в Украине для реабилитации пострадавших от вооруженного конфликта детей не хватает даже психологов. «На сегодняшний момент государство, к сожалению, не принимает тех мер, которые нужны для психологической защиты детей. У нас не хватает психологов, которые могут работать с травмой войны. У нас не выделяются деньги на это в достаточном количестве, у нас нет социальных работников, которые бы работали с детьми этой категории и со взрослыми, которые живут вместе с такими детьми», – считает эксперт.

По видеоматериалам ток-шоу PolilogUA Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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