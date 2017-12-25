Сводка из зоны АТО за 24 декабря: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник более часа обстреливал позиции сил АТО вблизи Крымского из минометов калибра 82 мм, выпустив более 20 мин.

На донецком направлении под обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции сил АТО вблизи Каменки, а позиции украинских военных вблизи Авдеевки и Красногоровки обстреливали из стрелкового оружия.

В «ДНР» заявили, что «за прошедшие сутки ВС Украины 3 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы трех населенных пунктов республики (Ясиноватая, Старомихайловка и Веселое), по которым применялись 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «обстрелов со стороны киевских силовиков за прошедшие сутки не зафиксировано».

Напомним, с 00:00 23 декабря, согласно достигнутой Трехсторонней контактной группой в Минске договоренности, на Донбассе вступило в действие «новогоднее» перемирие.